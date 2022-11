La guignolée des Chevaliers de Colomb de Val-des-Sources se tiendra le 27 novembre

Val-des-Sources — La traditionnelle période des fêtes approche à grands pas et bien que les levées de fonds et centres de services d’aides alimentaires sont à pied d’œuvre tout au long de l’année, il n’en demeure pas moins que les besoins primaires prennent un sens encore plus marqué à l’approche de Noël.

C’est donc fidèle à leur habitude que les divers conseils des chevaliers de Colomb, organiseront et prendront part à la guignolée annuelle, afin de venir en aide aux personnes nécessiteuses de leur région.

Ce sera notamment le cas pour certains membres du conseil 2823 de Val-des-Sources qui, accompagnés de bénévoles, seront présents aux abords de la première avenue le dimanche 27 novembre prochain, afin de recueillir les dons en argents provenant de la population entre 8 h et midi.

La prudence et la bienveillance seront bien entendues de mises lors de cette journée, alors que des barrages routiers seront érigés pour la réalisation de cet évènement.

Rappelons que c’est plus d’une centaine de familles en moyenne, qui bénéficie chaque année du travail des bénévoles sur le terrain et de la grande générosité des gens de la communauté, en recevant des paniers de denrées alimentaires.