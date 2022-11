Des témoignages pour déjouer l’âgisme !

Val-des-Sources - Culture aux aînés est heureuse d’annoncer la diffusion de deux nouveaux épisodes de Parole de sages. À l’occasion de la première, les témoignages de trois aînées francophones et trois aînés d’expression anglaise, vedettes de ces vidéos et balados, ont été dévoilés au public.

Imaginé en 2020 sous la recommandation de la Table de concertation des aînés des Sources afin de rejoindre les aînés à domicile malgré le confinement, Parole de sages est devenu un moyen privilégié de prise de parole des aînés du territoire.

« Ce projet vibre de la base, explique Marie Dion, directrice de Culture aux aînés. Lorsque nous présentons ces capsules au public, on s’aperçoit qu’elles répondent à un besoin de reconnaissance et de valorisation. En mettant les personnes et leurs propos en valeur, Parole de sages déjoue l’âgisme et fait tomber au passage quelques préjugés sur les générations plus âgées. L’appréciation palpable du milieu a encouragé notre équipe à poursuivre ce projet coup de cœur, et je suis ravie d’annoncer que nous pourrons honorer ce souhait grâce à l’obtention d’une nouvelle subvention de 96 000 $ de l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé », se réjouit-elle.

Les récits captés avec sensibilité à travers la caméra de Johan Gass dévoilent des individus façonnés par leurs expériences. Ceux-ci invitent les spectateur·rices à porter attention aux sources quotidiennes de bien-être et de fierté, en plus d’offrir des conseils avisés puisés dans l’expérience de chacun.e. « Il ne faut jamais arrêter de rêver, conseille Martine Ongenae. On ne réalise pas tous nos rêves, mais il faut continuer de rêver : c’est ça qui nous fait vivre!»

« Ces capsules ne s’adressent pas qu’aux aînés, mais bien à toutes les tranches d’âge, estime Mariane Ménard, chargée de projet de Culture aux aînés. J’ai la chance de donner la réplique aux invité.es de Parole de sages et je ressors de chaque rencontre à la fois émue, énergisée et en portant le sentiment d’être une confidente privilégiée. Les aîné.es de notre entourage ont d’infinies histoires et de précieux conseils à partager. Tendons l’oreille! »

Culture aux aînés remercie chaleureusement les participant.es ainsi que l’Association Townshippers’, le Centre d’action bénévole des Sources et la Ville de Val-des-Sources, partenaires de cette saison. Ces épisodes sont diffusés à la télévision de TVME et sont également accessibles en ligne à l’adresse paroledesages.ca.