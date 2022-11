Lancement régionale du projet XOX en Estrie

Estrie – Les Maisons d’hébergement ainsi que les centres de femmes de la région de l’Estrie souhaitent médiatiser le lancement régional du « Projet XOX ». Bien que certaines ressources aient déjà approché les écoles avec le projet l’année dernière, la région de l’Estrie est maintenant mobilisée dans presque toutes les MRC afin d’offrir à tou.te.s les élèves de la région l’atelier de sensibilisation.

La Maison d’hébergement L’Égide (2e étape) est à l’origine de ce projet en collaboration avec d’autres partenaires de leur région. Ils décrivent le projet comme suit : « Le « Projet XOX » s’adresse aux jeunes de 4e secondaire et permet l’immersion des participant.e.s à l’aide d’une expérience virtuelle interactive. Différentes séquences visées sont présentées à l’aide d’une tablette électronique afin de conscientiser les jeunes à l’escalade de la violence dans une relation amoureuse, dont le harcèlement et la distribution d’images intimes. L’adolescent.e doit faire des choix et répondre à des questions à différents moments de la présentation »

Des intervenant.e.s et policier.ère.s des différentes régions se sont réuni.e.s pour l’animation des ateliers qui rejoindra la clientèle visée ainsi que certains groupes de 5e secondaire n’ayant pas eue la chance de participer à l’activité l’année précédente.

Les organismes partenaires (La Maison Séjour, Le Point d’ancrage, La Bouée et Le Centre des femmes Memphrémagog), dans le déploiement de ces ateliers, tiennent à remercier La table locale en violence conjugale pour le financement du « Projet XOX ». Pour sa part, l’Escale de L’Estrie tient à souligner la contribution financière du Secrétariat à la condition féminine qui leur a permis d’offrir le service dans leur MRC.