13 875 $ amassés pour soutenir Emmy

Windsor – Le dimanche 6 novembre dernier avait lieu un événement de financement pour soutenir la jeune Emmy Pruneau dans son combat contre le cancer.

Lors de cette campagne de financement organisée à la Poudrière de Windsor par son amie Shanee Pelletier, c’est un montant de 13 876,15 $ qui a été amassé à travers des dons et des activités de financements comme un encan en ligne. Un chèque a été remis en ce lundi 14 novembre, en présence de Sylvie Bureau, mairesse de Windsor et d’Alain Rayes, député indépendant de Richmond-Arthabaska, pour soutenir Emmy et sa famille dans l’achat d’un médicament pouvant permettre de prolonger la vie de la jeune femme.