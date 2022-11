Bel engouement pour le 21e salon des artisans de l’école ADS

Danville — Après plus de deux ans d’absence, le salon des artisans, organisé par le comité de parents des élèves de l’école ADS de Danville, était de nouveau présenté les 12 et 13 novembre derniers, dans le gymnase de l’établissement scolaire primaire anglophone.

Cette 21e édition fut notamment marquée par la présence de plusieurs artisans de longue date, ainsi que de véritables inconditionnels de l’évènement. Articles tels que vêtements, bijoux, peintures, décorations, confiseries et sucreries figuraient entre autres au nombre des divers produits offerts parmi la quarantaine de kiosques d’exposants au cours de la fin de semaine. Rencontrées au cœur même des activités, mesdames Wanda Cox et Geneviève Desharnais, membres du comité organisateur, se disaient toutes deux satisfaites du niveau de participation de l’édition 2022.

Ces dernières mentionnèrent qu’en plus d’avoir la possibilité d’accueillir des artisans locaux, le salon avait aussi le bonheur de compter sur la présence d’exposants de l’extérieur de la région et provenant d’aussi loin que Cowansville, Drummondville, Dudswell ou Magog notamment. Elles ajoutèrent également que l’achalandage fût certes des plus intéressants en cette période de reprise post-covid 19.

Mesdames Cox et Desharnais eurent la délicatesse de souligner le travail et l’implication de l’ensemble du comité, des élèves et parents bénévoles de même que de la direction de l’école. Mention toute spéciale de la part du comité à l’endroit de l’entreprise danvilloise, Le Porc des Roy, pour son soutien et son importante contribution alimentaire volontaire au populaire brunch du dimanche.

Rappelons que le salon des artisans ADS est un évènement annuel, permettant de recueillir des fonds pour assurer une aide financière indépendante, pouvant aller jusqu’à quelques milliers de dollars, à diverses initiatives et activités parascolaires destinées aux jeunes de l’école primaire.