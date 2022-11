Lancement du calendrier-bottin pour les aînés

Windsor – La Table de concertation pour les aînés de la MRC du Val-Saint-François vient de lancer son calendrier-bottin 2023.

Réunies à la salle du Bel âge de Windsor, une soixantaine de personnes ont pris part au lancement le jeudi 27 octobre en fin d’avant-midi.

Dans ce calendrier-bottin, la table de concertation rend hommage à douze aînés du Val-Saint-François (un chaque mois) et livre des informations pertinentes sur les services offerts dans la communauté. Décédé le 6 octobre dernier, l’abbé Guy Giroux de Windsor fait partie de ce groupe de personnes honorées.

« Le calendrier-bottin a été repensé. Nous voulions aller plus loin dans les histoires de vie. Le calendrier met donc en valeur des aînés de la communauté. La reconnaissance, c’est important. Tous ces gens ont tout un parcours de vie. C’est fascinant de pouvoir les écouter se raconter », a souligné Joanne Gardner, coordonnatrice de la Table de concertation pour les aînés de la MRC du Val-Saint-François.

Le premier objectif était donc de rendre hommage à ces personnes de la communauté. Il y a six hommes et six femmes, quatre dans chacun des trois pôles de la MRC (Valcourt, Richmond et Windsor).

Lors de la conférence de presse, chacun des aînés du calendrier a reçu son récit de vie complet rédigé par Mme Gardner.

« J’espère que vous allez prendre plaisir à partager votre récit de vie avec vos proches. Dans le calendrier, c’est un résumé de ces histoires. Faire un bilan de vie, ça fait du bien à l’estime de soi. On se rend compte finalement qu’on en a fait des choses dans notre vie. Tous ces gens ont contribué à la communauté d’une façon ou d’une autre », a insisté Mme Gardner.

Deuxième objectif

Bien sûr, le deuxième objectif est de mettre en valeur les services offerts dans la communauté. « Par ce calendrier-bottin, j’espère que nous allons rejoindre le plus possible les aînées de la région », a soutenu Mme Gardner.

Le calendrier-bottin est imprimé en 3000 exemplaires. « Nous serions ainsi en mesure de rejoindre 70 % des aînés du Val-Saint-François. Entre autres, il y en aura dans tous les centres d’action bénévole de la région. Osez le demander. Je souhaite que tous les aînés puissent le recevoir », a mentionné la coordonnatrice de la Table de concertation.

Léger Carignan de Windsor était bien fier de se retrouver au mois de décembre du calendrier-bottin. Né en 1936 à Tingwick, il a travaillé pour Domtar pendant près de 20 ans. Il a entre autres participé à la mise sur pied de l’organisme Trans-appel. « Je suis très heureux d’être dans le calendrier. C’est valorisant. Il faut dire que Joanne (Gardner) a réussi à me mettre à l’aise pour répondre à ses questions », de dire M. Carignan.

Les nombreux commanditaires financent la totalité des coûts d’impression du calendrier.