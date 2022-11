Trois cérémonies commémoratives en l’honneur du jour du Souvenir dans la région

Actualités-l’étincelle — Le vendredi 11 novembre prochain marquera le jour du Souvenir partout au Canada.

Dans le cadre de cette journée de commémoration en mémoire d’ancien combattant et de ceux et celles qui ont fait des sacrifices de leur vie pour notre liberté, la filiale 041 Danville-Windsor de la Légion royale canadienne, organise trois cérémonies distinctes, marquant le jour du Souvenir dans la région.

Ainsi, ce samedi 5 novembre, deux d’entre elles auront d’ores et déjà lieu. Tout d’abord, les gens sont invités à se rendre au Cénotaphe de Windsor, situé aux abords de la rue principale à compter de 10 h 30.

Par la suite, le cérémonial se déplacera du côté du carré à Danville où le monument de l’endroit élevé à la mémoire de nos soldats disparus sera à son tour au cœur d’un hommage présenter à 14 h. La troisième cérémonie aura quant à elle lieu le vendredi 11 novembre prochain, au Cénotaphe de Val-des-Sources à 11 h.

« Appelée à l’origine jour de l’Armistice, cette journée visait à commémorer la convention d’armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale le lundi 11 novembre 1918 à 11 h « la onzième heure du onzième jour du onzième mois ». Le 11 novembre de chaque année, les Canadiens observent un moment de recueillement en silence, en hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi le Canada et qui continuent de le faire en temps de guerre, de conflit et de paix. Nous nous souvenons ainsi des plus de 2 300 000 personnes qui ont servi tout au long de l’histoire de notre pays et des plus de 118 000 qui ont fait le sacrifice ultime. », mentionnait Guy-Charles Amnotte, officier de liaison médias pour la filiale 041.