Le conseil 3322 des chevaliers de Colomb de Danville souligne son 72e anniversaire

Danville — Initialement prévu il y a de cela un peu plus de deux ans, mais repoussé quelques fois en raison des circonstances sanitaires, les chevaliers de Colomb de Danville, ont finalement été en mesure de tenir une soirée reconnaissance, samedi dernier, afin de souligner les années de fondations du conseil 3322.

Ce fût certes un moment riche en souvenirs et en partages pour les membres et dignitaires présents à la salle du conseil, dont notamment, le grand chevalier M. Pierre Therrien et son épouse, ainsi que la mairesse de la ville de Danville, Mme Martine Satre, de même que les députés André Bachand et Alain Rayes.

« Nous étions fins prêts pour la fête il y a deux ans, mais avons malheureusement été dans l’incapacité de nous rassembler à ce moment. Nous sommes donc d’autant plus contents de pouvoir enfin présenter l’évènement cette année et nous en profiterons pour souligner nos 70e 71e et 72e anniversaires de fondation. », de relater M. Jacques Migneault, membre responsable des communications.

Pour M. Michel Poirier, trésorier du conseil et animateur de la soirée, il ne s’avérait vraiment pas banal de pouvoir souligner pareil anniversaire et en plus de le faire dans la salle toujours administrée par le conseil.

« Nous avons un conseil très bien établi à Danville, mais également quelque peu vieillissant, car nous sommes passés de près de 300 membres en 2020 à un peu plus de 260 aujourd’hui. Il faut aussi avouer que la situation pandémique a malheureusement durement touché plusieurs de nos frères chevaliers au cours de cette période. Heureusement, plusieurs initiatives, telles que les soupers spaghettis, les locations de salles, le service de bar et autres, nous permettent de demeurer actifs et bien présents pour la communauté. », a-t-il notamment confié en soulignant l’importance de promouvoir la relève.

Ajoutons qu’un copieux repas était aussi à l’horaire de la soirée et que le service fut assuré bénévolement et de belle façon par des jeunes de l’école Masson, dont le groupe est présentement en période de financement en vue de leur voyage de fin d’année scolaire.

Par ailleurs, les chevaliers de Colomb supporteront une fois de plus cette année, le Carnaval des Glaces de Danville et ces derniers profiteront notamment de la tribune qu’offrira le souper spaghetti de l’organisme, le 4 novembre prochain, pour présenter officiellement celle qui représentera le conseil 3322 à titre de duchesse, Geneviève Turgeon.