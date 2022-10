Les Sources font preuve de générosité envers l’opération Coup de Cœur

Val-des-Sources - Le 14 octobre dernier, Centre d’Action bénévole des Sources (CAB) tenait ses points de collectes routiers en lien avec la levée de fonds, Opération Coup de Cœur, au profit de son service de soutien et dépannage alimentaire, La Manne.

Positionnés à diverses intersections des municipalités de Danville, Saint-Adrien, Saint-Camille et Val-des-Sources, ils étaient près d’une quarantaine de bénévoles à braver le temps gris d’octobre, afin de recueillir les dons de la communauté pour la cause tôt vendredi matin.

Le directeur général du CAB des Sources, M. Christian Boucher, se disait très content de constater la générosité des gens du milieu encore une fois cette année.

« L’activité s’est très bien déroulée dans son ensemble. Nous avons une fois de plus été témoins de la grande générosité des citoyens et citoyennes de la MRC des Sources en plus de pouvoir compter sur l’appui des municipalités et de nos précieux partenaires tels que Desjardins des Sources, Coop Métro Plus, la Boutique en Vrac et CJAN 99,3. Nous aimerions aussi remercier Desjardins et son directeur général M. Éric Lafrenière, pour le prêt des lecteurs Interac mobiles, dans le cadre d’un projet pilote de fonctionnement. », de commenter le DG. Ce dernier mentionne également qu’il est encore possible de contribuer, et ce, jusqu’au 22 octobre prochain, en effectuant des dons directement au local du CAB, à la Boutique en Vrac sur la 1 ère avenue, chez Coop Métro plus ou encore chez Desjardins.

Agissant à titre de marraine d’honneur de l’édition 2022, Mlle Audrey Michel était heureuse d’avoir pu contribuer à l’évènement.

« Il m’a fait grand honneur d’accepter le rôle de marraine, car ayant déjà travaillé plus de sept ans avec l’organisme, je peux dire que je connais et comprends assez bien les défis auxquels doivent faire face l’administration et ses bénéficiaires. Bien que ce soit à un autre niveau maintenant, je demeure tout de même fièrement impliquée auprès du Centre d’Action bénévole des Sources. », de souligner la jeune femme, propriétaire de la Boutique en Vrac.