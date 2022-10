Bison en fête remet 3010 $ au Centre de répit Théo Vallières

Saint-Claude — Pas moins de 170 personnes ont pris part à l’activité Bison en fête qui a permis de remettre 3010 $ au Centre de répit Théo Vallières.

Il s’agit d’un souper annuel durant lequel on remet une somme d’argent à un organisme de la région. Cette année, c’est le Centre Théo Vallières qui a été choisi par les organisateurs de l’activité se déroulant au Centre des quatre vents de Saint-Claude.

L’activité existe depuis le début des années 2000. « Monsieur Gervais Bisson, un éleveur de bisons, a cessé le souper annuel qu’il organisait. La municipalité a alors pris la relève pour rappeler que nous avons déjà eu des bisons chez nous », raconte France Lavertu, directrice générale à la municipalité de Saint-Claude.

C’était en fait un retour de l’événement après deux ans d’absence en raison de la pandémie.

Le bison a été à l’honneur et apprêté de différentes façons afin de faire connaître à toutes ses saveurs particulières. Festin Royal agissait comme le maître-traiteur encore une fois cette année.

Après le souper au bison, les convives ont pu prendre part à une soirée dansante au rythme de la musique d’Estelle et Ray.

L’argent remis au Centre de répit Théo Vallières provient de la vente des billets au coût de 75 $ l’unité. « Cette somme a été bonifiée par certains dons provenant de la communauté », précise Mme Lavertu.

Le centre de répit Théo Vallières est un organisme à but non lucratif qui a un seul objectif : offrir aux jeunes adolescents et jeunes adultes scolarisés vivant avec une déficience intellectuelle, de légère à moyenne, des activités des plus simples de la vie du quotidien.