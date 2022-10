Ouverture du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Actualités – L’Étincelle — Le député indépendant de Richmond-Arthabaska Alain Rayes informe les organismes de la région qu’ils peuvent de nouveau soumettre un projet dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA), et ce, jusqu’au 1er novembre 2022.

Le programme Nouveaux horizons pour les aînés offre un soutien monétaire pour la réalisation de projets ayant une influence positive sur la vie des aînés et dans leur collectivité. La subvention peut aller jusqu’à 25 000 $. Plus d’une centaine de projets ont vu le jour dans les dernières années dans plusieurs municipalités de la circonscription.

« Ce programme est un excellent moyen d’obtenir du financement des organismes de notre région afin que des projets porteurs se réalisent. Que ce soit pour la rénovation d’une salle communautaire, pour l’achat de matériel ou tout autre besoin, j’invite les organismes ou les municipalités à soumettre une proposition », a souligné Alain Rayes.

Les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq objectifs du programme : promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres générations, faire participer les aînés à la collectivité à titre de mentors auprès d’autres personnes, accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris à l’exploitation financière, appuyer la participation sociale et l’inclusion des aînés et fournir une aide à l’immobilisation pour des projets ou des programmes communautaires nouveaux ou existants, destinés aux aînés.

« J’invite tous les organismes ayant des besoins et qui ont un impact positif sur les aînés à soumettre un projet ou encore à nous contacter afin que nous puissions les guider. Les membres de mon équipe se feront un plaisir de les accompagner tout au long du processus encore une fois cette année », a poursuivi le député.

Pour avoir plus d’informations, les gens intéressés peuvent consulter le site web du programme ou joindre le bureau d’Alain Rayes en composant le 819 751-1375.