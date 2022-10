Wotton honore ses pompiers et souligne le changement à sa direction

Wotton —En août dernier, la municipalité de Wotton tenait une soirée reconnaissance en l’honneur de ses pompiers, tout en soulignant du même coup, les nombreuses années de services de plusieurs de ses membres.

C’est donc en présence des familles de pompiers, de la direction générale, ainsi que des conseillers et conseillères, que le maire, Jocelyn Dion, a procédé aux remises des différentes distinctions.

Au total, ce sont sept membres de la brigade de sécurité incendie de Wotton, qui se sont vu attribuer des honneurs en lien avec leurs années respectives de loyaux services à la caserne 17. Ainsi, les récipiendaires de la soirée furent : Messieurs Claude Vaillancourt (40 ans), Sylvain Dubois (40 ans), Alain Lessard (30 ans), Remi Royer (30 ans), Yves Laroche (30 ans), René Gingue (20 ans) et Donald Grimard (20 ans). Félicitations à tous !

Nouveau directeur

Par ailleurs, la municipalité de Wotton a confirmé au cours des derniers mois, un changement organisationnel touchant la direction de son service incendie, alors que M. Claude Vaillancourt, désireux de revenir comme pompier, a volontairement cédé son siège de directeur à son adjoint des dernières années, Yanick Pinard.

Pour sa part, le poste de directeur adjoint est présentement assumé par Marco Laprade. Le maire Jocelyn Dion et l’ensemble des représentants de la petite municipalité désirent remercier chaleureusement M. Vaillancourt pour son travail et son dévouement en tant que directeur au cours de ces nombreuses années et souhaitent le meilleur des succès à la nouvelle équipe en place.