Armand Demers récipiendaire du prix Pierre Grimard 2022

Danville — Le jeudi 29 septembre dernier, la ville de Danville tenait la 7e édition de la remise du prix Pierre Grimard. Cette soirée reconnaissance, visant à souligner l’engagement bénévole, l’accomplissement, l’implication et le dévouement d’un citoyen auprès de sa communauté, était présentée sous la formule d’un 5 à 7 avec goûté, dans la grande salle du centre Mgr Thibault.

Cette année, en vertu de ses innombrables heures d’implications, tant sur le plan personnel, qu’au niveau de l’église ou encore de divers organismes communautaires de la région, l’honneur du grand bénévole de l’année fut décerné à monsieur Armand Demers.

Les personnes présentes, auront eu le plaisir d’entendre quelques allocutions au cours de la soirée, alors que quelques dignitaires ont généreusement pris la parole, dont notamment la mairesse de Danville, Mme Martine Satre, le député sortant du comté de Richmond, M. André Bachand, ainsi que madame Micheline Charest, elle-même récipiendaire du prestigieux prix en 2018.

Cette dernière dressa d’ailleurs les grandes lignes d’un parcours de bénévolat, qui s’échelonne sur plus de cinq décennies pour Armand Demers.

« Depuis plus de 55 ans, Monsieur Demers s’est impliqué dans la communauté de Danville et il le fait encore de nos jours avec grand plaisir quand sa santé le permet. Il travaille étroitement avec les bénévoles et partage avec une grande joie ses connaissances et est heureux de voir de la relève à Danville. Avec monsieur Demers, une idée devenait un projet, un projet devenait plus gros d’année en année et le voir à l’œuvre avec son beau grand sourire était inspirant pour plusieurs. Le bénévolat, il le porte comme un drapeau, une grande voile qui s’ouvre aux autres et vogue au fil de nombreuses années malgré les vents de changement, mais toujours en gardant le cap qui est le bien-être, l’engagement et la détermination d’assurer la continuité dans notre communauté. Le plus important c’est qu’il est toujours bénévole à Danville, inspirant, généreux et plein d’espoir pour la continuité, l’avenir. »