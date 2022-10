Inauguration de la Maison de la famille Les Arbrisseaux

Windsor —Le 64, 3e Avenue à Windsor, est un bâtiment complètement transformé. L’ancien salon funéraire Boisvert fait maintenant place à la nouvelle Maison de la famille Les Arbrisseaux, un endroit vivant, éclairé et coloré à l’image de l’équipe qui l’habite. L’inauguration a eu lieu vendredi dernier.

« C’est une page d’histoire que nous vivons aujourd’hui. C’est aussi une page d’histoire pour la Coopérative funéraire de l’Estrie qui délaisse l’ancien salon Boisvert. Nos histoires se rejoignent : c’est la fin d’une époque et le début d’une autre », soulève Marie-Claude Tardif, directrice générale de la Maison de la famille Les Arbrisseaux.

Selon elle, c’est maintenant le moment de voir grand pour l’organisme. « Ce que nous avions de la difficulté à offrir dans nos anciens locaux, nous avons maintenant la possibilité de le faire. Nous pouvons recevoir plus de gens. Dans nos anciens locaux, tous les intervenants travaillaient dans le même local. Donc, c’était plus difficile pour la confidentialité. Maintenant, c’est très différent. Ça nous permet aussi de développer de nouvelles activités », mentionne Mme Tardif.

Au mois de décembre, la Maison de la famille Les Arbrisseaux avait acheté le bâtiment appartenant à la Coopérative funéraire de l’Estrie sur la 3e avenue à Windsor aux coûts de seulement 325 000 $.

« Ce bâtiment-là, M. Boisvert, à l’époque, l’avait fait dans le but d’accompagner des familles. C’était au moment du décès vous allez me dire, mais c’était quand même de l’accompagnement de familles. Et là, on se retrouvait avec des personnes qui nous disaient qu’elles allaient accompagner des familles. Il y avait quelque chose là d’important », souligne François Fouquet, directeur général de la Coopérative funéraire de l’Estrie.

« Je regarde les couleurs, poursuit-il, je regarde ce que vous avez fait avec ce bâtiment-là et je me dis que c’est la célébration de la vie qu’il y a ici. C’est ça que nous avons fait pendant des années de célébrer la vie de ceux qui étaient morts. Je n’ai rarement vu autant de liens de sens dans une transaction. »

La participation du ministère de la Famille a été essentielle dans l’acquisition du bâtiment.

« Ce projet lance un message : les familles dans le Val-Saint-François, c’est important. Nous sommes un milieu qui les accueille. Je suis tellement fier pour les familles de la région », soutient André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

La Maison de la famille Les Arbrisseaux, qui dessert 18 municipalités, a toujours eu l’appui de la Ville de Windsor.

« J’aime les gens dynamiques ; j’aime quand quelqu’un m’apporte quelque chose que l’on peut réaliser. La Maison de la famille Les Arbrisseaux nous a aidés dans plusieurs circonstances. Pendant la pandémie, nous avons fait plein de choses ensemble. Votre équipe a toujours été là. C’est tellement beau, éclairé, vivant et coloré comme vous l’êtes », de dire la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, en s’adressant à l’équipe de la Maison de la famille.