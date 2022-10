Un diner spaghetti au profit de la Fondation Laure-Gaudreault

Val-des-Sources - Un diner spaghetti-bénéfice au profit de la Fondation Laure-Gaudreault, se tiendra au Centre des Loisirs Notre-Dame-de-Toutes-Joies située au 311 Rue Lafrance, Val-des-Sources, le samedi 8 octobre prochain à compter de 11 h 30.

Fondée par l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) en 1990, la Fondation Laure-Gaudreault célèbre cette année ses 25 ans de contributions dans la région. Elle compte plus de 176 membres localement et celle-ci a principalement pour mission globale de venir en aide aux jeunes et personnes retraitées dans le besoin, ainsi que de soutenir la recherche médicale sur les maladies touchant les aînées en plus de venir en aide à divers organismes et œuvres de jeunesses enregistrées.

« Depuis 25 ans, la fondation soutient financièrement des organismes de la MRC des Sources. Chaque année, elle subventionne aussi JEVI qui œuvre à la prévention du suicide. De plus, elle soutient la recherche en gérontologie de l’Université de Sherbrooke », de mentionner M. Claude Smith, membre responsable pour le secteur de l’Asbestrie et vice-président Régional de la Fondation.

Comme les places se voient limitées pour l’occasion, M. Smith, invite les gens à réserver leur place avant le 4 octobre prochain, en communiquant par téléphone au 819-879-5894.