La Maison des Jeunes de l’Or Blanc célèbre ses 40 ans avec la population

Val-des-Sources - Le samedi 24 septembre dernier était jour de festivités pour la Maison des jeunes de l’Or Blanc, alors que musique, animation, jeux extérieurs, camion de rue et service de cantine étaient sur place, dans le cadre du 40e anniversaire de l’établissement jeunesse local.

L’activité qui se déroulait de 11 h à 17 h dans la cour avant de l’édifice, situé au 530 de la 1re avenue à Val-des-Sources, aura su rallier bon nombre de participants tout au cours de la durée de l’évènement et fût rendu possible grâce à l’implication de la Ville de Val-des-Sources, DJ TO, l’Association des Pompiers de Val-des-Sources, CDC des Sources, Mobile Queues de Castor Rive-Sud, RMJQ et la MRC des Sources.

Pour la coordonnatrice responsable, Mme Maryse Viens, cette activité se veut non seulement un instant de réjouissance, mais également un moment privilégié pour rencontrer la population et permettre à ces derniers de découvrir ou même redécouvrir, la Maison des jeunes de l’Or Blanc et ses valeurs.

« C’est certainement une fierté que de célébrer les 40 ans de la Maison des jeunes et je crois sincèrement que nous avons un impact positif auprès des jeunes. Notre travail ne nous permet pas toujours de voir les résultats immédiatement, mais bien souvent les jeunes nous reviennent un peu plus tard en nous mentionnant qu’un mot ou un geste que l’on a posé ont eu un impact significatif pour eux. Il faut savoir que nous offrons un milieu de vie encadrant et éducatif, ce n’est pas un centre de loisirs. Nous avons des règles établies et il est important pour tous de bien les respecter. Les jeunes peuvent bénéficier d’installations sécuritaires et de qualités, munis entre autres d’une table de billard, de ping-pong, d’ordinateurs, jeux vidéo, salon, salle de musique, ainsi qu’un coin bibliothèque vraiment intéressant. Nous offrons également des repas gratuits aux jeunes qui se présentent sur l’heure du diner. En tout, c’est près d’une trentaine d’adolescents de la région qui viennent ici le midi, soit pour manger ou simplement profiter des lieux. Nous sommes membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec et nous accueillons une clientèle diversifiée de jeunes âgés de 12 à 17 ans. », de mentionner madame Viens.

Cette dernière souligna également l’appui important de plusieurs partenaires annuellement, dont notamment l’Association des Pompiers de Val-des-Sources, la branche Lions des Sources, ainsi que le député André Bachand.

Par ailleurs, dans le cadre de la 25e semaine des Maisons de jeunes, la MDJ de l’Or Blanc tiendra la 3e édition de son souper-bénéfice Take Out pour la jeunesse, le vendredi 14 octobre prochain, dès 16 h 30. Une centaine de billets seront disponibles et ceux-ci seront en vente directement à la Maison des jeunes de Val-des-Sources, à compter du 29 septembre.