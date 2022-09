Les Caisses Desjardins de l’Estrie versent 200 000 $ à la Fondation Christian Vachon

Danville —Une importante conférence de presse se tenait du côté de l’école primaire Masson de Danville, le vendredi 9 septembre dernier.

On y annonça alors, le renouvellement d’une collaboration majeure entre les Caisses Desjardins de l’Estrie et la Fondation Christian Vachon. En effet, dans le but d’aider et soutenir un maximum d’élèves de l’Estrie pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, les Caisses Desjardins se sont engagées à remettre un montant totalisant 200 000 $, échelonné sur deux ans, à la Fondation Christian Vachon.

Créée en 2006 par M. Christian Vachon elle-même, la Fondation portant son nom a pour but de venir en aide aux enfants issus de milieux vulnérables, en leur offrant des vêtements, des fournitures scolaires, des cahiers d’exercices, des repas, de même que des activités culturelles et sportives.

La Fondation appuie également de nombreux projets dans les secteurs de l’éducation, de la jeunesse, de la santé, des sports et de l’intervention sociale, tout cela afin que les jeunes puissent bénéficier d’une chance égale de réussir et ainsi favoriser leur épanouissement personnel et le développement social.

L’association entre les deux entités ne date pas d’hier puisque la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog a fait partie des partenaires de la première heure pour cette fondation qui œuvre pour la persévérance scolaire depuis 16 ans. Cette fois, c’est l’ensemble des caisses Desjardins de l’Estrie qui continue à répondre présente pour les jeunes et pour leur communauté.

« Chez Desjardins, nous sommes tous engagés pour la jeunesse et pour la persévérance scolaire. Comme on le sait, les besoins de nos jeunes sont de plus en plus criants. Pour les aider, l’appui à de tels projets structurants réalisés par des organismes de notre milieu est essentiel. Notre partenariat majeur avec la Fondation Christian Vachon témoigne donc de cet engagement, tout comme celui du Mouvement Desjardins à verser annuellement 50 M$ en appui à nos jeunes et nos communautés. », mentionne Monsieur Patrick Gravel, directeur général de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog et porte-parole des caisses de l’Estrie.

Depuis 2006, ce sont plus de 190 écoles réparties à travers sept centres de services scolaires de l’Estrie et de la Montérégie qui ont reçu l’aide de la Fondation Christian Vachon. Au total ce sont plus de 5 millions de dollars, qui ont servi à fournir le nécessaire à des jeunes dans le besoin, afin d’assurer leur développement ainsi que leur réussite éducative.