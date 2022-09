Elle atteint l’âge de 105 ans

Saint-Georges-de-Windsor – En compagnie de sa famille, Cécile Chabot Forgues a célébré son 105e anniversaire de naissance le 4 septembre dernier.

Elle est donc née en 1917 à Saint-Georges-de-Windsor. « C’est une personne très aimable et polie. Elle a beaucoup de classe. C’est une personne très douce et très gentille. Elle est encore très lucide. Elle est très dévouée pour sa famille », souligne Ghislaine Forgues, la fille de Cécile Chabot Forgues.

Elle a habité son propre logement jusqu’en juin dernier. « À l’heure actuelle, sa santé est bonne », affirme sa fille.

Elle a mis au monde huit enfants. Deux sont décédés. Bien sûr, elle a de nombreux descendants sur plusieurs générations, dont 11 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants et six arrière-arrière-petits-enfants.

Elle aimait beaucoup tricoter et lire des journaux. « C’est une femme qui apprécie être bien informée. Maintenant, ses yeux ne lui permettent plus. Elle affectionne les chats et les chiens », mentionne Mme Forgues.

Son anniversaire a été souligné au CHLSD de Val-des-Sources.