Moins de contrôles médicaux à la SAAQ pour les conducteurs de 75 ans

Actualités-L’Étincelle - Vous ou l’un de vos proches allez avoir 75 ans ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous ! Dans un souci constant de bonifier notre service à la clientèle et de simplifier la vie de nos clients, nous apportons certains changements en ce qui a trait au volet évaluation médicale de l’aptitude à conduire des conductrices et conducteurs âgés de 75 ans. Ainsi, un nouveau formulaire d’autodéclaration mé­dicale obligatoire est maintenant transmis aux titulaires de permis ayant atteint l’âge de 75 ans.

L’amélioration des conditions de vie et l’augmentation de l’espérance de vie font que les Québécois vivent plus longtemps et plus en santé. Par conséquent, les conducteurs âgés de 75 ans sont en meilleure santé que par le passé. Toutefois, la nouvelle façon de faire ne sera pas mise en œuvre au détriment de la sécurité routière, mais plutôt dans un souci d’améliorer notre efficacité et notre service à la clientèle.

Ce formulaire remplace le rapport d’examen médical et le rapport d’examen visuel demandés antérieurement. Cependant, les personnes dont l’état de santé nécessite un suivi et celles qui sont âgées de 80 ans ou plus continueront de se soumettre à des examens médicaux et visuels pour que soit vérifiée leur aptitude à conduire.

Réduire la pression sur le système de santé

Ainsi, le formulaire d’autodéclaration médicale permettra d’alléger le processus de vérification pour cette clientèle très majoritairement apte à conduire. Cette façon de faire réduira la pression sur le système de santé tout en améliorant l’expérience client par la simplification des démarches. Seules les personnes qui ont déclaré un problème d’ordre médical pouvant ne pas être compatible avec la conduite sécuritaire d’un véhicule seront soumises à des examens par des professionnels de la santé.

En augmentant l’efficacité de nos contrôles médicaux, nous pouvons mieux identifier les conducteurs qui représentent un risque et ainsi veiller à ce que la sécurité demeure la priorité sur nos routes.

Parlez-en à vos proches !

Pour plus de détails : https://saaq.gouv.qc.ca/permis-conduire/etat-sante-permis