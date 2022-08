Un casino à la Fête foraine de Saint-Claude

Saint-Claude – Cette année, un casino se tiendra à la Fête foraine de Saint-Claude qui se déroulera du 19 au 28 août 2022.

Ainsi, le 26 août, une soirée casino pour 18 ans et plus se tiendra au Centre aux quatre vents, 563, rang 7, à Saint-Claude. Il en coûtera 10 $ pour obtenir des jetons permettant de jouer durant la soirée. Des prix de participation sont prévus. Des billets sont en vente au bureau municipal et au salon de coiffure Corry à Windsor.

Le 21 août, à 11 h 30, ce sera l’inscription pour le tournoi de pétanque au coût de 5 $. L’événement, qui débutera à 13 h 30, se déroulera à l’arrière du Centre quatre vents.

À 13 h, on procédera à l’inauguration de la murale au dos de l’estrade du terrain de balle. La fresque est signée par Jessica Chabot. Le projet a été réalisé dans le cadre du programme du fonds culturel de la MRC du Val Saint-François. Il se veut un regroupement entre les élèves de 6e année de l’école primaire Notre-Dame-du-Sourire et le Groupe Entraide de la place qui ont élaboré le thème pour ensuite procéder à la sélection des esquisses pour la réalisation de la fresque.

Par ailleurs, les 27 et 28 août, sous l’œil attentif de l’organisateur Yannick Maheux, un tournoi de balle se tiendra. La cantine du terrain de balle sera ouverte durant les festivités.

Le 27 août, dès 13 h, la Fête foraine se déroulera au parc de l’Église.

Il y aura des activités pour tous. C’est garanti ! Entre autres, on y retrouvera le bateau jeux d’eau, des jeux gonflables, des chansonniers, de l’animation, du maquillage, de la sculpture de ballons, des mascottes, la Repti-zone et la fermette.

À cette occasion, organisée par la brigade des incendies, une journée porte ouverte de la caserne se tiendra au 295, route de l’Église, à Saint-Claude.

Les personnes présentes pourront aussi avoir accès au coin des artisans où des articles seront mis en vente.

Au Centre aux quatre vents, il y aura de la musique et de la danse country avec la professeure Nicole Dion.

Les personnes présentes pourront aussi prendre part à un atelier de percussion corporelle avec le Centre d’art de Richmond.

Finalement, les sportifs auront l’occasion de voir une démonstration du jeu Disc Golf.