Danville célèbre les générations

Danville — Le samedi 13 août dernier, la ville de Danville avait convié ses citoyens à un rassemblement festif, afin de célébrer la 7e édition de la fête des générations.

L’événement extérieur, qui se déroulait de 11 h à 15 h sur le terrain de soccer aux abords du centre communautaire, Mgr Thibault, aura su attirer tout près de 300 personnes au total au cours de la journée. Ambiance musicale, Jeux gonflables, maquillage pour les enfants, repas d’épis de maïs, petits gâteaux (cuisinés par la maison des jeunes), maïs soufflé, barbe à papa et rafraichissement servi gratuitement, sont aussi venus agrémenter l’après-midi rencontre où les sourires étaient légions sur les visages des petits et grands.

La réussite de cette journée fut assurée par l’appui d’organismes très impliqués dans leur milieu, tel que les chevaliers de Colomb, le Club des Bons amis, Le Cercle de Fermière de Danville et la Maison des jeunes Au Point.

« C’est une très belle journée dans son ensemble et c’est plaisant de voir les gens se réunir pour profiter pleinement de cette activité communautaire. », de commenter M. Pierre Grimard, conseiller municipal.

Son de cloche identique du côté de la personne responsable de l’organisation de l’événement, Mme Chantale Dallaire, alors que cette dernière souligna non seulement le toujours appréciable niveau d’interaction entre les participants, mais également le bonheur de pouvoir bénéficier d’une température des plus clémentes pour l’occasion.

Un camion et des membres du service incendie de Danville, de même qu’une voiture de la sureté du Québec étaient également sur place, afin d’assurer la sécurité et faire découvrir leur métier aux enfants. À noter que la municipalité a profité de ce rassemblement citoyen pour lancer officiellement son plan d’action familiale et MADA.

Pour la circonstance, messieurs André Bachand, député de Richmond et M. Gaétan Nadeau, conseiller municipal au siège numéro 6, ont défilé au micro pour une courte allocution, tout comme l’a également fait Mme Vicky Maillot du Carrefour Action Municipale et Famille (CAMF).