JN Auto, un fier partenaire du Festival des Gourmands

Val-des-Sources — De retour cette année en tant que partenaire du Festival et commanditaire officiel du grand prix, un tirage d’un bon d’achat de l’ordre de 10 000 $. Les propriétaires du concessionnaire de véhicules usagés, JN Auto, se disent très heureux de pouvoir humblement contribuer à l’évènement.

« Le Festival des Gourmands de Val-des-Sources est un incontournable dans la région, et ce depuis maintenant 43 ans. Il est clair qu’un tel évènement apporte beaucoup de visibilité. Non seulement à la municipalité de Val-des-Sources et ses résidents, mais également à l’ensemble de la MRC des Sources et très certainement aussi pour une partie importante de celle du Val Saint-François. Lorsque l’on se présente au festival, il est facile de constater toute la fierté qui se dégage de la population envers la grandeur et la renommée de celui-ci. C’est donc avec grand plaisir que nous, nous joignons à l’organisation en place à titre de partenaire encore une fois cette année. Non seulement afin de collaborer à la réalisation du Festival des Gourmands, mais également en portant le sentiment de pouvoir redonner à la population par l’entremise de notre implication. JN Auto existe depuis maintenant plus de 40 ans et la concession a eu le privilège de toujours être encouragée et supportée par les gens de la région. C’est donc important pour notre équipe d’en faire de même lorsque possible. », de commenter M. Stéphane Belcourt, copropriétaire en compagnie de Sébastien Marcotte, du commerce situé au 317 de la route 116 à Cleveland.

Spécialisé dans la vente de véhicules d’occasions depuis 1982, JN Auto compte aujourd’hui sur une équipe formée d’une vingtaine d’employés engagés, dévoués et axés sur la satisfaction du client.

Ayant développé une expertise marquée au niveau des véhicules électriques depuis plusieurs années maintenant, JN Auto s’impose de plus en plus comme étant la référence dans le domaine. Cela en offrant une gamme diversifiée de véhicules en inventaire, jumelant des modèles électrifiés (70 %) et à essences (30 %).