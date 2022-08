Ajout d’un nouveau mobilier urbain pour contempler les étoiles à Saint-Adrien

Saint-Adrien - Bien campé à l’entrée Nord de la route des Sommets, la municipalité de Saint-Adrien a vu s’ajouter le 26 juillet dernier, un tout nouveau banc d’observation sur son territoire.

Ce banc de forme incliné et arborant la maxime plus près des étoiles, a spécialement été conçu pour regarder le ciel. Il a été mis en place par la corporation de développement du Granit, responsable de la promotion et de la gestion de la route des Sommets, afin de permettre aux utilisateurs de profiter pleinement de la contemplation des nuits étoilées.

Érigé à l’intersection du 8e rang et de la route 257, parions que ce nouvel espace aménagé, saura attirer autant les fervents passionnés d’astronomie que les amateurs occasionnels de nuits étoilées.

C’est donc dire que l’équipe de gestion de la route des Sommets poursuit son travail de disposition de bancs inclinés au travers de plusieurs de ses haltes disposées ici et là, tout au long des 193 km de parcours que propose la désormais mythique Route des Sommets.

Rappelons que l’an dernier, le village de Saint-Adrien avait aussi bénéficié de l’ajout d’un panneau d’identification entièrement défrayé par les gestionnaires de la route et qui fût quant à lui installé, aux abords du parc de la place Desjardins.