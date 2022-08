La Région des Sources : invitante et accueillante

Val-des-Sources —Le soleil était de la partie pour charmer les participant.e.s du séjour exploratoire printanier de la Région des Sources ! Une opération charme de quelques jours visant l’attraction des futurs résidents et l’accueil et la rétention des gens nouvellement établis dans notre belle région.

Les séjours exploratoires pour découvrir la Région des Sources

Cette activité immersive, qui se déroulait du 5 au 7 mai, était une initiative de Place aux jeunes des Sources, coorganisée avec la MRC des Sources. Elle a permis au groupe de participant.e.s de visiter quelques attraits de la région et de rencontrer des élus, acteurs et ambassadeurs du milieu. À plusieurs reprises durant le séjour, le principal coup de cœur qui a été nommé était à propos de l’accueil et de l’ouverture des gens de la région face aux nouveaux résidents. Maude Fauteux, nouvelle résidente de la Région des Sources a tenu à souligner que « le séjour exploratoire est une superbe occasion pour rencontrer les acteurs importants de la région, découvrir sur le terrain divers endroits inspirants et sentir l’accueil avec un grand A de ses habitants ! ».

Des journées bien remplies !

Le séjour exploratoire avait une programmation variée d’activités, de rencontres et de visites. Notamment, un café-rencontre à la Mante du carré, le Dîner-réseautage Desjardins avec des élus au Vignoble La vallée des nuages, un jeu d’évasion chez Extraction et un spectacle endiablé de Rick et Lulu Hugues à la Bibliothèque municipale de Val-des-Sources. Pour mettre de l’avant de bonnes pratiques de covoiturage, les organisatrices avaient planifié tous les déplacements du vendredi à bord d’un autobus du Service de Transport Collectif (STC des Sources). Cette initiative a été grandement appréciée du groupe, en plus de faire connaître notre service de transport collectif aux nouveaux résidents. Un rallye à travers les 7 municipalités de la Région des Sources a clôturé la fin de semaine.

« Les séjours exploratoires organisés par le Carrefour jeunesse-emploi constituent des rendez-vous de la plus haute importance pour notre région. Ils permettent de faire découvrir notre beau coin de pays à des jeunes qui souhaitent venir s’installer ici. Il est crucial que nous soyons en mesure de bien les accueillir et de les informer au sujet des différents attraits et services offerts. C’est avec grand plaisir que je me fais un devoir d’y participer ». André Bachand, député de Richmond.

À propos de Place aux jeunes

Place aux jeunes des Sources, programme piloté par le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-BoisFrancs, se charge d’attirer et d’accueillir les nouveaux arrivants. Nos services incluent du soutien à distance, ainsi que des visites et activités découvertes de la région, le tout offert sans frais.

Rappelons que cette activité d’attraction, d’accueil et de rétention est possible grâce à nos précieux partenaires, soit Place aux jeunes en région, le gouvernement du Québec, Desjardins des Sources, la MRC des Sources, la SADC des Sources, les députés Alain Rayes et André Bachand, ainsi que toutes les villes et municipalités de la MRC des Sources.

Accueil et intégration à la MRC

Le service d’accueil et d’intégration de la MRC des Sources s’inscrit dans les priorités du territoire et bénéficie du soutien du Réseau d’accueil estrien. Le service offert par la MRC vise l’intégration sociale, culturelle et économique des travailleurs et des résidents, ainsi que la rétention des nouveaux arrivants et de leur famille. Il s’agit d’un accompagnement personnalisé et sans frais.

Texte par Marie-Pier Therrien et Véronique Pelletier