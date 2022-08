La CDC des Sources : pour répondre à vos besoins ensemble et autrement

Val-des-Sources - La CDC des Sources est devenue, au fil des années, une actrice incontournable du développement social sur le territoire des Sources. Les membres de la CDC et les partenaires des différentes tables d’experts s’activent tout au long de l’année pour faire vivre la mission de la CDC qui est d’assurer la participation du milieu communautaire au développement socio-économique de la région.

Comment s’actualise cette mission ? La CDC travaille en collaboration avec de nombreux partenaires pour développer des projets ou soutenir des initiatives structurantes. Voici quelques exemples : Les membres de la Table d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale des Sources ont déterminé que l’ajout d’un intervenant social serait une priorité afin d’éviter que des personnes se retrouvent en situation d’itinérance. Le projet est maintenant une réalité et la CDC embauche une personne dédiée à ce volet.

Les membres de la Table en sécurité alimentaire explorent différents moyens pour diminuer l’impact de l’insécurité alimentaire. Pour y parvenir, Cuisine Amitié développe le projet « transformation alimentaire » et la CDC participe activement à la recherche des fonds nécessaires à sa réalisation.

Au cours d’une rencontre de la Table enfance jeunesse des Sources, une problématique entourant la sécurité, pendant certaines périodes critiques, près de l’école secondaire l’Escale a été soulevée. En collaboration avec la ville de Val-des-Sources, un projet de travailleur de rue est développé et la CDC assure la gestion de ce projet.

Pour bien supporter certaines personnes vivant des situations particulières et qui se retrouvent temporairement sans logement, le Comité logement a mis en place, avec la collaboration de l’OMH des Sources, un projet de logements alternatifs qui est sous la responsabilité de la CDC.

Les membres du Comité territorial des Sources (CTS) constatent que deux problématiques importantes demandent un effort particulier de la communauté pour améliorer la situation. En fait, pour augmenter la réussite éducative et diminuer la négligence envers les enfants du territoire, la CDC participe activement à la recherche de financement et reçoit un appui significatif de la Fondation Lucie et André Chagnon pour soutenir les actions du CTS.

C’est la force de la communauté des Sources qui permet de développer des initiatives adaptées à notre milieu. La participation et l’engagement de nombreux partenaires provenant des différentes tables de concertation permettent d’entendre, de réfléchir, de construire et de développer des projets qui font du bien.

La CDC des Sources, une bâtisseuse de solidarité !

Texte par Alain Roy