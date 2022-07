Une avalanche en Équateur cause le décès d’une jeune entrepreneure québécoise

Ham-Nord- Rebecca Dinelle, l’amoureuse d’Éloi Larrivée, a perdu la vie le 7 juillet dernier dans une avalanche en Équateur.

L’aventure d’une vie

Éloi Larrivée, domicilié à Ham-Nord au Centre-du-Québec, a entamé en février dernier l’ambitieux projet de gravir les cinq plus hauts sommets d’Amérique du Sud en les reliant à vélo. Accompagné de son ami d’enfance, Jean-Christophe René, et bénéficiant de l’appui inconditionnel de son amoureuse, Rebecca Dinelle, il a su faire face à l’adversité pour mener à bien cette prouesse hors du commun. C’est sur le Huascarán Sur (6 768 m) au Pérou et en ayant parcouru plus de 7 000 km à vélo qu’Éloi et Jean-Christophe ont réussi cet exploit le 22 juin dernier.

Éloi est de ceux pour qui les défis ne sont jamais trop grands. Son optimisme et sa soif d’aventure amènent tous ceux qui le côtoient à se dépasser. Il attendait avec impatience l’arrivée de Rebecca en Équateur pour partager avec celle-ci ce rêve commun de toucher les étoiles. Il aura vécu des moments incroyables en sa compagnie qu’il conservera tel un trésor au plus profond de lui-même.

Les événements

C’est en réalisant son rêve de gravir le volcan le plus élevé des Andes équatoriennes, le Chimborazo, qu’une avalanche aura eu raison de la vie de Rebecca. Pendant leur ascension, Éloi et Rebecca étaient attachés ensemble. Malheureusement, une avalanche les a emportés avant que ceux-ci atteignent le sommet. Éloi a réussi à se dégager malgré des blessures et à sortir le corps de Rebecca de la neige pour lui apporter les premiers secours. Le décès de Rebecca a toutefois été annoncé en soirée, le 7 juillet dernier.

La mort de la jeune femme, qui était directrice générale de l’agence de marketing 3 Sphères Communications, basée à McMasterville, a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

« C’est avec le coeur déchiré ce matin que je dois annoncer le décès de ma meilleure amie, ma soeur et mon associée Rebecca Dinelle », a notamment écrit sur Facebook Jeff Thinault-Flynn avec qui la jeune femme a fondé l’entreprise qu’elle dirigeait jusqu’à tout récemment.

« Nous tenons à transmettre nos plus sincères condoléances à toute la famille et les amis de Rebecca Dinelle, que nous aimions déjà comme notre propre fille. Veille sur nous, Rebecca. Nous t’aimerons toujours », a pour sa part souligné Martin Larrivée, le père d’Éloi.

Une entrepreneure au sommet de sa carrière

Rebecca a fondé son agence de communication marketing 3 Sphères Communications il y a 4 ans avec Jeff Thibault Flynn. Son meilleur ami et elle ont su, à travers les années, faire rayonner plusieurs entreprises québécoises avec brio. Grande sportive et aventureuse dans l’âme, elle a transmis sa fougue à tout son entourage. Sa passion contagieuse et son désir de repousser les limites continueront d’animer le quotidien de sa famille, de ses amis et de son équipe.

Un GoFundMe pour soutenir la mère de Rebecca

Le décès de Rebecca et les circonstances atypiques derrière ce dernier impliquent des sommes très importantes. Pour ramener Rebecca d’un des plus grands volcans au monde avec plus de 6 290 mètres de hauteur, beaucoup de ressources sont nécessaires. Le corps de la jeune femme a été incinéré en Équateur et sera rapatrié au Québec dans les prochains jours. C’est pourquoi les amis de la victime ont mis sur pied un GoFundMe pour soutenir sa famille au travers ces démarches coûteuses afin de leur apporter le courage et la paix d’esprit nécessaires pour surmonter cette épreuve.

Les personnes intéressées à contribuer peuvent le faire en suivant ce lien: https://www.gofundme.com/f/rbecca-dinelle. Chaque don, peu importe le montant, est très apprécié. Les amis et la famille de Rebbeca vous en seront à jamais reconnaissants. Si vous êtes dans l’impossibilité de donner, un partage à votre réseau serait tout aussi apprécié.