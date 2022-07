La communauté s’organise pour aider Emmy

Windsor — Souffrant d’un cancer très rare, Emmy Pruneau, de Windsor, a reçu, le 5 juillet, un encouragement de taille lorsque plusieurs personnes se sont fait raser la tête pour sa cause. Pourtant, les nouvelles ne sont pas très bonnes…

La chimiothérapie n’a pas donné les résultats escomptés. Emmy devra donc se faire amputer le bras gauche afin d’éviter que la masse cancéreuse évolue. L’amputation se déroulera le 20 juillet. Des tâches sur les poumons sont également apparues.

« Selon les médecins, il faut faire vite. Après l’opération, ce sera la chimiothérapie pour sauver les poumons », souligne Éric Pruneau, le père d’Emmy.

Les gens se sont déplacés pour donner de l’argent sur le terrain des Chevaliers de Colomb de Windsor, où un chapiteau avait été aménagé. Un montant d’environ 20 000 $ a été amassé.

Le 6 mai, à deux pas de terminer sa session en inhalothérapie, les médecins lui avaient diagnostiqué un sarcome épithélioïde (tissus mous) de grade 3.

Le propriétaire du Provigo de Windsor s’est fait raser la tête pour sa cause. « C’est une de mes employées et je l’apprécie beaucoup. J’ai été très touché par ce qui lui est arrivé et à sa famille. Étant père de famille moi-même, c’est sûr que cette situation vient m’affecte. Je me suis fait raser un peu pour mettre un baume sur ce qu’ils vivent et montrer que nous sommes en arrière de ces gens qui traversent des moments très difficiles », a insisté François Gauthier.

Plusieurs personnes et organisations ont soutenu Emmy jusqu’à présent : Lave-Auto-Dépan express (Marc Jolin, Émilie Bernier, propriétaires), les Chevaliers de Colomb, Action Partage, le Provigo de Windsor (François Gauthier et Marie-Ève Bégin), le dépanneur Renaud (Patrick Labrie, propriétaire), les Chapiteaux du Roi, les trois coiffeuses Myriam Daigneault, Laurie Moore et Marie-Eve Allen ainsi que Location d’outils Windsor (François Poudrier et Denis Dion).

« De façon générale, j’aimerais remercier tous mes collègues de travail à la Sûreté du Québec, ainsi que nos familles et amis. Sans oublier les citoyens qui nous ont soutenus, je peux dire un gros merci », mentionnent M. Pruneau et Mme Cloutier.

Il a aussi tenu à souligner l’appui des organisateurs, soit Marc André Lebel (initiateur du mouvement), Marc Genier, Patrick Labrie, Marc Jolin et Émilie Bernier, Annie Deblois et Daniel Gendron ainsi que Marie-Claude Pruneau et André Dion.