Événement Café gratuit avec un Cadet le 22 juillet

Windsor - Les Cadets du poste de Richmond invitent les citoyens à venir échanger avec eux dans le cadre de l’activité Café avec un Cadet, le vendredi 22 juillet 2022 prochain, entre 10 h et 12 h, au Tim Hortons (2 Route 249, Windsor, QC, J1S 2T7).

Les Cadets et les citoyens de la municipalité se réuniront lors d’une rencontre informelle dans un espace neutre et favorable au dialogue, où ils auront l’occasion de discuter autour d’un café. Cette activité a pour but d’offrir aux citoyens et aux Cadets une occasion d’échanger sur divers sujets touchant les membres de la communauté.

Il s’agit d’une opportunité de renforcer les relations entre citoyens et policiers, lesquels se rencontrent souvent dans des situations d’urgence qui suscitent beaucoup d’émotions. Dans le cadre de l’événement Café avec un Cadet, les citoyens pourront connaitre davantage les Cadets de leur municipalité et leur faire part de leurs préoccupations. De plus, le café sera gratuit sur place à condition d’avoir une petite discussion avec les Cadets.

Tous les membres de la communauté sont invités à participer à cet événement.