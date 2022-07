Le Festival d’été de Saint-Georges-de-Windsor : toujours aussi populaire

Saint-Georges-de-Windsor —De retour pour une 20e édition, après deux ans d’absence, le festival d’été de Saint-Georges-de-Windsor, aura su de nouveau rallier visiteurs et citoyens du village, autour des nombreuses activités qui se déroulaient au parc municipal du 7 au 10 juillet dernier.

Jeux gonflables, bingo, animations pour les enfants, feux d’artifice, volleyball, musique, ainsi que le traditionnel tournoi de balle lente familial, étaient au cœur de la programmation de cette année.

« Nous sommes très heureux de constater que les gens reviennent au festival après toute la période d’inactivité que nous avons connu. C’est certain que ça va prendre encore un peu de temps avant que la reprise soit complète, car ce n’est pas tout le monde qui est encore parfaitement à l’aise avec la situation et c’est tout à fait normal, mais dans l’ensemble je dois dire que nous sommes très satisfaits de l’achalandage et du niveau de participation, d’autant plus que la température a été de notre côté tous les jours. », de commenter M. Joël Bernard, membre du comité des loisirs chapeautant l’organisation de l’événement.

Ce dernier nous mentionnait également qu’en plus du tournoi de balle, d’autres points forts tels que le parcours-course de boites à pied pour les enfants et le tournoi de volleyball auraient aussi connu un succès fort appréciable au festival en 2022.

« Nous sommes sûrs de revenir avec une programmation similaire l’an prochain, en tentant toutefois d’ajouter un volet d’activités pour les adultes en journée le samedi, nous avons déjà quelques idées en tête à ce sujet, donc on va regarder tout ça. », a-t-il poursuivi.

« Ça fait vraiment du bien de se revoir et de se retrouver tous ensemble, c’est un peu comme si on sentait que le village reprend vie, c’est vraiment très plaisant. », ajoute pour sa part Cassandra Perreault, également membre de l’organisation.

Le comité désira adresser des remerciements envers l’ensemble de l’équipe, notamment en soulignant l’apport indéfectible de la quinzaine de bénévoles au succès de l’évènement, de même que l’implication de la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, de même que l’appui de l’entreprise JB Exp-Air, ainsi que de tous les partenaires d’affaires et précieux commanditaires, ayant rendu la réalisation de cette 20e édition possible.