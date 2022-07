L’initiative d’un jeune homme permet d’amasser 10 000 $ pour le CSSS des Sources

Wotton —Un tournoi de balle molle au profit de la Fondation du CSSS des Sources a eu lieu la fin de semaine du 1, 2 et 3 juillet dernier à Wotton.

Cette activité-bénéfice est l’initiative d’un jeune de 18 ans du nom de Rémi Lapointe, désireux de vouloir redonner à sa communauté. Faisant partie d’une équipe de balle molle, formée principalement d’amis de son âge, le jeune homme nous confia avoir pu bénéficier de l’appui de la direction du Coop Métro Plus de Val-des-Sources, afin de munir l’ensemble de son équipe de chandails pour leurs parties.

Or, devant ce geste de la part de l’épicier, Rémi Lapointe entreprit de s’entourer de bénévoles pour organiser un tournoi de balle où le nom de Coop Métro Plus serait associé aux leurs, quant à la remise des profits en don dans la communauté, en l’occurrence la Fondation du Centre de santé et de services sociaux des Sources.

En étant à ses premiers en tant qu’organisateur, l’objectif de départ était somme toute conservateur et visait quelques milliers de dollars tout au plus.

« Je dois avouer que c’est devenu plus grand que ce que je pensais au début. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de monde durant toute la fin de semaine et c’était bien le fun. Grâce au travail de tout le monde qui m’ont aidé dans le projet, que ce soit à la cantine, à la vente de la bière, à l’arbitrage, au marquage et autres, nous avons pu recueillir une belle somme pour le CSSS, soit un grand total de 10 000 $ qui leur sera remis. Vraiment un grand merci à tout le monde, parce que je n’aurais jamais pu arriver à faire ça tout seul. Merci aux joueurs et aux spectateurs pour leur présence. Merci à Coop Métro Plus et aussi à la municipalité de Wotton, pour le prêt du terrain sans frais. », de dire le jeune sportif.

« C’était vraiment bien comme organisation, les gens du village se sont déplacés là-bas en grand nombre, il y avait de la musique, le monde avait du plaisir, je félicite Rémi et toutes les personnes qui l’on appuyé dans son initiative. On voyait que les gens étaient contents de participer à un évènement rassembleur du genre pour la première fois à Wotton depuis la pandémie. Ce fut vraiment une belle activité et pour une noble cause, Bravo à tous et à toutes ! », mentionne le maire de Wotton, M. Jocelyn Dion.

Bien décidé à récidiver avec une nouvelle édition l’an prochain, il faut avouer que la barre sera haute pour l’organisateur et son équipe, s’ils espèrent atteindre ou encore dépasser les résultats de cette année. Quoi qu’il en soit, l’édition 2022 est déjà fort édifiante et quant à l’objectif de jumeler le plaisir à l’aide communautaire, celui-ci fut sans contredit pleinement atteint.