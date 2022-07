André Bachand aide le Centre d’action bénévole de Windsor

Windsor —Le député de Richmond, André Bachand, a annoncé une aide financière de 3000 $ au Centre d’action bénévole de Windsor afin de soutenir ses activités de banque alimentaire. Cet octroi est rendu possible par l’entremise du Programme de soutien à l’action bénévole.

En plus de Windsor, le Centre d’action bénévole offre ses services aux résidents des municipalités de Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Stoke et Val-Joli.

« Je ne peux que souligner l’apport incommensurable de ces femmes et de ces hommes qui composent le Centre d’action bénévole de Windsor. Ils jouent un rôle primordial auprès de personnes vulnérables. Ils contribuent au quotidien au maintien de notre tissu social, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie dans la région. Jamais on ne serait capable de se payer ces services, leur contribution n’a pas de prix », soutient André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

En plus du dépannage alimentaire, le Centre offre du soutien aux proches aidants, aux personnes atteintes de cancer et aux personnes à faible revenu dans le cadre de remboursement d’articles scolaires et de clinique d’impôt. Il fait également la promotion des saines habitudes de vie par l’entremise d’activités physiques, en plus de favoriser le soutien à domicile par des services d’accompagnement, de télésurveillance, mais surtout avec le service de popote roulante.

Au total, ce sont plus d’une centaine de bénévoles qui donnent généreusement de leur temps auprès de l’organisme depuis plus de 40 ans. Le cadre est propice à l’échange, au partage et à l’entraide, dans une atmosphère conviviale et agréable.