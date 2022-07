Le CAB de Richmond reçoit de l’aide d’André Bachand

Richmond —Le député de Richmond, André Bachand, a accordé une aide financière de 2000 $ au Centre d’action bénévole de Richmond, par l’entremise du Programme de soutien à l’action bénévole, afin de l’accompagner dans le cadre de la réalisation de sa mission.

Principal acteur de mobilisation communautaire de la région, le CAB réalisera bon nombre de projets au cours de la prochaine année afin de favoriser le recrutement et l’engagement des bénévoles. Il est notamment question de procéder à la rénovation de l’entrée afin qu’elle soit plus fonctionnelle, adaptée et sécuritaire pour les personnes à mobilité réduite, les bénévoles et les bénéficiaires.

Ces travaux nécessiteront notamment de faire de l’excavation sur une bonne partie de la superficie de l’entrée du bâtiment de la rue Principale.

« L’entrée du Centre d’action bénévole est notre porte d’accès pour les gens à mobilité réduite. C’est aussi la porte par laquelle la communauté entre pour recevoir des services, s’impliquer, trouver un réseau d’entraide. L’entrée redeviendra fonctionnelle et accueillante et surtout accessible pour tous. Merci au soutien du député André Bachand pour ce projet », souligne Marie-Josée Voisine, directrice générale du Centre d’action bénévole de Richmond.

En plus de Richmond, le CAB de Richmond dessert les territoires du Canton de Cleveland, du Canton de Melbourne, de Kingsbury et d’Ulverton. Il a pour mission de promouvoir et coordonner l’action bénévole et communautaire dans le milieu, de supporter les organismes et les bénévoles dans leur engagement social et d’offrir des services à la population ainsi que des services en maintien à domicile qui répondent aux besoins des aînés.

« Il n’y a pas plus précieux pour une communauté que ses bénévoles. C’est grâce à des ressources comme le Centre d’action bénévole de Richmond que des dizaines de personnes, jeunes et moins jeunes, se mobilisent et contribuent au quotidien au maintien et à la qualité de vie de notre belle région. Il est on ne peut plus fondamental de les épauler dans leurs activités, notamment en ce qui a trait aux infrastructures d’accueil de ces généreux bénévoles », André Bachand, député de Richmond.