Rehaussement du financement des CDC des Sources et du Val-Saint-François

Actualités – L’Étincelle — Le député de Richmond, André Bachand, a annoncé, au nom du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, une bonification d’aide financière à la hauteur de 65 402 $ pour le Centre de développement communautaire des Sources et de 86 599 $ pour le Centre de développement communautaire du Val-Saint-François.

« Pour les membres de la CDC du Val-Saint-François, cela représente une excellente nouvelle. Ainsi, nous serons en mesure d’augmenter notre soutien aux organismes communautaires et contribuer davantage aux initiatives de lutte à la pauvreté et au développement social de la MRC », souligne Diego Scalzo, de la CDC du Val-Saint-François.

Ces sommes sont versées dans le cadre du Programme de soutien financier des Corporations de développement communautaire (PSCDC).

« Les membres de la Corporation de développement communautaire des Sources sont heureux de cette annonce. Ce rehaussement financier nous permettra de planifier les prochaines années avec optimiste. Les enjeux sociaux sont nombreux et pour bien supporter la concertation des partenaires locaux et ainsi trouver des solutions réalisables et durables, nous devons avoir la capacité d’agir. Cette reconnaissance financière se traduira par une plus grande implication de la CDC au profit de la communauté des Sources », soutient Alain Roy, de la CDC des Sources.

À l’occasion du lancement du Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 2022-2027, le gouvernement du Québec s’est engagé à augmenter le soutien financier en appui à la mission globale des organismes communautaires et à renforcer le réseau des corporations de développement communautaire dans leurs efforts de concertation territoriale.

« Les corporations de développement communautaires sont au cœur de la vie de nos milieux. Elles sont animées par des femmes et des hommes généreux et bienveillants qui offrent aux organismes communautaires le soutien et les services dont ils ont besoin pour remplir leurs missions. Les CDC sont des atouts précieux et il est indispensable de les financer adéquatement », mentionne André Bachand, député de Richmond.

Les corporations de développement communautaire ont pour mission d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique des différents milieux du Québec. Ils font la promotion du développement communautaire, et défendent les intérêts et portent les préoccupations et les contributions des groupes de développement leurs milieux.