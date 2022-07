Centraide Estrie injecte 161 720 $ dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François

Actualités – L’Étincelle — Centraide Estrie remettra 161 720 $ à 13 organismes des MRC des Sources et du Val-Saint-François.

Ainsi, dans la MRC des Sources, La Croisée des sentiers (15 750 $)) La Cuisine Amitié de la MRC des Sources (13 369 $, l’Association des groupes jeunesse de l’Or blanc [37 290 $] et le Service budgétaire populaire des Sources [13 795 $] recevront l’aide de Centraide Estrie.

Dans la MRC du Val-Saint-François, Centraide soutiendra le Centre d’action bénévole de Windsor et région [15, 000 $], le Centre d’action bénévole Valcourt et région [14 801 $], le Centre des femmes Le point d’ancrage [18 083 $], le Rivage du Val-Saint-François [13 632 $] et les Tabliers en folie de Richmond [20 000 $].

En Estrie, après une campagne 2021 record, Centraide Estrie confirme qu’il remettra 1 961 993 $ à 92 organismes, concertations et programmes dans la prochaine année.

« C’est un investissement supplémentaire de presque 300 000 $ par rapport à l’an passé. Après deux ans de pandémie, c’est important pour nous de soutenir nos organismes au maximum de nos capacités. Leur contribution est cruciale pour lutter contre les nombreux impacts des enjeux sociaux de notre communauté », affirme Ismaël Sondarjée, président de Centraide Estrie.

L’année 2022-2023 amène quelques nouveautés qui s’ajoutent aux programmes réguliers de Centraide Estrie. D’abord, le financement à la mission des 71 bénéficiaires du Programme d’aide aux organismes et de certains programmes sera indexé de 5 % minimum. Cette décision vise entre autres à répondre à la forte inflation des derniers mois.

Ensuite, un fonds de 20 000 $ pour des urgences ou besoins ponctuels sera créé. Il permettra à des organismes qui vivent des situations inattendues d’avoir un soutien rapide.

« Finalement, je suis heureux d’annoncer que nous ajouterons prochainement deux nouveaux organismes à la famille de Centraide Estrie. Ça représente 72 000 $ sur trois ans et ça portera le total d’organismes ajoutés à cinq dans les deux dernières années. Tous ces investissements additionnels sont bien sûr rendus possibles grâce à la générosité des donateurs et donatrices lors de notre dernière campagne », souligne M. Sondarjée.

Mentionnons également que Centraide appuie des organismes dans tous les territoires de l’Estrie et plus de la moitié de ses investissements va à des organismes ou programmes à portée régionale.