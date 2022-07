Le Club Aramis d’Asbestos recueille 2600 $ pour une jeune Judoka de Val-des-Sources

Val-des-Sources —Le 18 juin dernier, le Club Aramis d’Asbestos tenait un souper spaghetti bénéfice, dont la totalité des profits issus de la vente de billets, était destinée au budget de compétition de la jeune athlète de judo locale, Léanne Dussault.

Ils étaient plus de 115 personnes à avoir accepté l’invitation à venir savourer un repas entre amis, tout en appuyant généreusement la cause sportive.

« Depuis plusieurs années le Club Aramis d’Asbestos trouve important de s’investir activement dans le développement de nos jeunes athlètes avec des initiatives de la sorte. À titre d’exemples antérieurs, nous pouvons notamment penser à Kevin Gauthier (Judo) ou encore à Sophie Vaillancourt (Judo) pour ne nommer que ceux-là. Or, cette année nous désirions apporter un peu de soutien à Léanne et sa famille. Ce qui veut dire que grâce à la très grande générosité des participants et participantes, il nous fait plaisir de lui remettre la somme de 2600 $. Ce coup de pouce a pour but de contribuer à faciliter quelque peu l’aspect financier et que Léanne puisse pleinement se concentrer sur la poursuite de ses compétitions, tant au niveau national qu’international. », de commenter M. Pierre Benoît, membre du conseil d’administration du Club Aramis.

Ce dernier profita de l’occasion pour remercier au nom du comité organisateur, tous les bénévoles impliqués de près ou de loin au sein de l’activité, le Club Aramis, ainsi que Coop Métro Plus qui a généreusement offert le dessert aux convives lors de la soirée.