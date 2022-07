Sécurijour : une journée d’immersion à la sécurité en milieu agricole pour les jeunes de Wotton

Wotton — Le vendredi 17 juin dernier, le centre multifonctionnel de Wotton accueillait une activité éducative des plus importantes avec la présentation de Sécurijour.

En effet, les jeunes des niveaux prématernelle à sixième année du primaire de la municipalité étaient invités à participer à une journée d’ateliers sur la prévention des accidents en milieu agricole.

Organisée par le syndicat local de l’UPA des Sources, cette journée permet aux jeunes d’apprendre et/ou de revoir certaines notions de sécurité, au travers de mini ateliers rotatifs d’une vingtaine de minutes où plusieurs aspects primordiaux sont soulignés.

Qu’il s’agisse de sécurité à vélo, d’équipements de fermes, de prévention incendie et même de RCR, la centaine d’enfants présents auront eu l’occasion de se familiariser dans le plaisir, avec chacun de ces points pouvant entraîner des répercussions graves et directes sur la santé et la vie.

« L’activité est présentée aux deux ans dans la région et il s’agit donc de notre huitième édition Sécurijour en 16 ans. Nous parcourons l’ensemble des milieux ruraux de la MRC et nous en sommes à notre troisième visite ici à Wotton. Il y a huit ateliers, des exercices d’arrosages avec les pompiers de la municipalité, une démonstration avec un mannequin spécialement confectionné, pour démontrer le danger des systèmes de puissances des engrenages transmission/moteur (PTO), ainsi qu’une conférence-témoignage en après-midi, d’une personne ayant perdu un bras, à la suite d’un accident où elle fut happée par une voiture. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur une quinzaine de bénévoles et intervenants, qui participent et animent cette journée pour les jeunes, dont les membres du Club Optimiste de Wotton, qui commandite et prépare les repas du midi pour l’ensemble des jeunes présents. », mentionne Mme Monia Grenier, présidente du Syndicat local.

Cette dernière ajouta que l’initiative de tenir ces camps Sécurijour, est l’idée d’un ambulancier de Compton du nom de Louis-Charles Boisvert, qui a découvert cette formation en Nouvelle-Écosse, lors d’un congrès de prévention et celui-ci l’a ensuite traduite et adaptée pour le Québec en 2006.

Présent lors de l’événement à Wotton, monsieur Boisvert souligna qu’après être intervenu sur plusieurs scènes d’accidents impliquant des enfants à la ferme durant sa carrière, il s’avérait nécessaire pour lui de trouver une piste de solution afin d’accentuer la prévention et d’augmenter les notions de sécurité auprès des enfants, surtout en milieux ruraux.

L’activité Sécurijour fut rendue possible grâce à des partenaires importants tels que les Producteurs de lait de l’Estrie, la Fédération de l’UPA-Estrie, le service d’incendie des Sources, le Club optimiste de Wotton, la Municipalité et le Service incendie de Wotton, ainsi que la Sûreté du Québec.