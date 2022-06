Un premier banc de parc commémoratif installé à Richmond

Richmond – Un banc de parc commémoratif a été inauguré jeudi dernier au parc René-Thibault de Richmond, une première dans la région.

Le banc en question est installé à l’entrée du parc René-Thibault, au centre-ville de Richmond. Il y sera en permanence.

C’est à la mémoire de Pauline Bergeron Barlow et de Howard Barlow que ce banc, qui sera toujours installé au même endroit, a été gravé : « People who walk together stay together. Together forever ».

« Avant le décès de mon père, tous les jours, peu importe les intempéries, mon père et ma mère marchaient dans les rues de la ville. Après le décès de mon père, ma mère a continué le rituel. Elle s’assoyait toujours au même endroit là où le banc est placé aujourd’hui. Elle marchait de deux à quatre kilomètres tous les jours », raconte avec émotion Dave Barlow, le fils du couple.

Lors de l’inauguration, les six enfants de Howard Barlow et de Pauline Bergeron Barlow étaient présents tout comme d’autres membres de la famille.

Le maire de Richmond a dit quelques mots : « C’est un très beau geste et j’espère que cela se reproduira. Une des filles du couple souhaite qu’on plante un arbre à la mémoire de ses parents. Je n’ai rien contre ça. J’admire le geste », a soutenu Bertrand Ménard.

Plus jeune, le maire a grandi juste à côté de la famille Barlow. « J’ai été élevé juste en face. Nous avons été élevés ensemble ; nous avons joué ensemble. Nous avons servi la messe. Nous avons fait de bons et des moins bons coups », se souvient M. Ménard.

En fait, c’est la famille qui a financé le projet. « Ce genre de commémoration se fait dans les grands centres urbains, pas dans les petites villes comme la nôtre. Je le répète : c’est vraiment un très beau geste et j’espère que d’autres personnes les imiteront », a soutenu le maire de Richmond.

L’hiver, le banc commémoratif sera entreposé à l’intérieur, contrairement aux autres bancs de parc.