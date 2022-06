Les Jardi-Bacs, un projet d’initiation au jardinage et de collaboration

Richmond —C’est en collaboration avec Centraide Estrie, Les Tabliers en Folie, le Carrefour Jeunesse Emploi des comtés de Richmond/Drummond Bois-Francs (CJE) et le milieu communautaire que le projet d’initiation au jardinage Jardi-Bac s’est déployé au cours des dernières semaines dans la MRC du Val-Saint-François.

Les cuisines collectives, Les Tabliers en Folie, dans leur mission d’encourager l’autonomie alimentaire et de favoriser la démocratisation du jardinage, ont offert des bacs à jardiner à une clientèle ciblée par les intervenants communautaires du milieu.

En plus de servir d’outil d’intervention, le Jardi-Bac, par sa gratuité, a donné la chance à de nombreux ménages de découvrir et d’expérimenter la culture de légumes en bac.

Dans un objectif d’offrir un bac durable et de construction locale, Les Tabliers en Folie ont approché le CJE : « C’est le genre de réalisation que nous apprécions au Carrefour, souligne Martin Roy, intervenant jeunesse. Pour faire ce projet, nous avons utilisé l’atelier d’ébénisterie à même les locaux de notre organisme. Cette action s’inscrit très bien dans notre programme de Volontariat du Créneau Carrefour Jeunesse qui a pour objectif de favoriser l’engagement dans la communauté et l’amélioration de notre milieu de vie. En même temps, on en profite pour apprendre et mettre en application des techniques de travail afin de bonifier notre savoir-faire. »

Grâce au fonds d’urgence et de relance de Centraide Estrie, plus de 20 ménages ont pu bénéficier d’un bac clé en main avec terreau, compost, engrais et plants.