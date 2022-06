Windsor — Dans le cadre de la campagne de financement du Centre de répit Théo Vallières, Mégane, Chloé et Éthan, des employés du Centre de répit Théo Vallières, en compagnie de Théo Vallières et Chantal Darveau, directrice du journal Actualités - L’Étincelle, ont procédé à un dixième et dernier tirage le 23 juin. Ainsi, Peggy Dubois a gagné 700 $ alors que Steve Faucher s’est mérité 250 $. Pas moins de 400 billets ont été vendus au coût de 60 $ l’unité.