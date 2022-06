Comment organiser son party de la Saint-Jean-Baptiste ?

Actualités-L’Étincelle - La Fête nationale du Québec, affectueusement surnommée la « Saint-Jean », constitue l’occasion de se rassembler et de célébrer son appartenance à la nation québécoise. Depuis 1834, les Québécoises et les Québécois se réunissent le 24 juin en petits ou en grands groupes et pratiquent diverses activités festives. Voici quelques conseils pour organiser votre propre party !

La nourriture

Comblez l’appétit de vos invités avec un délicieux repas. Si la météo le permet, optez pour le barbecue : brochettes, hamburgers, hot-dogs, etc., sont toujours appréciés. Laissez à la disposition de tous des grignotines (crudités, croustilles, etc.) pour les fringales. Pas envie de cuisiner ? Encouragez un restaurant ou un traiteur de votre région !

Pour les boissons, misez sur des produits d’ici — ce n’est pas le choix qui manque ! C’est l’occasion de découvrir des moûts de pomme, des vins, des cidres, des bières et des spiritueux locaux.

Les activités

Occupez vos invités avec diverses activités extérieures estivales : volley-ball, jeu de fers ou de poches, baignade, etc. Accompagnez le tout d’une liste de lecture comprenant vos chansons québécoises préférées !

Si vous le souhaitez, terminez la soirée avec un feu de joie. Veillez toutefois à respecter les lois et les règlements de votre municipalité à ce sujet (en période de sécheresse, les feux sont généralement interdits).

La sécurité

La Fête nationale s’éternise souvent jusque tard dans la nuit, et ce, d’autant plus si elle est bien « arrosée ». Prévoyez le coup et abonnez-vous à un service de raccompagnement pour que vos invités ayant consommé de l’alcool (ou du cannabis) puissent retourner à leur domicile en toute sécurité. Le transport en commun et les taxis constituent également de bonnes options. Sinon, pensez à installer des lits de camp dans votre salon ou des tentes dans votre cour arrière.

Enfin, n’hésitez pas à demander l’aide de vos proches. Après tout, la Fête nationale du Québec est aussi une fête d’union !