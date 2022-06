Saint-Jean : c’est à Saint-François que ça se passe !

Saint-François-Xavier-de-Brompton – Ils seront encore très nombreux cette année à prendre part aux festivités de la Saint-Jean qui se dérouleront sur le terrain de balle de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Dans les bonnes années, avant la pandémie, la Sûreté du Québec estimait à plus de 5000 le nombre de personnes qui participaient à la Fête nationale du Québec à Saint-François », souligne Adam Rousseau, maire et président du sous-comité de la Fête nationale du Québec à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Cette année, à la suite de la période pandémique, les personnes présentes retrouveront une formule « presque » normale. « La grande majorité des activités d’avant la pandémie sont de retour », insiste le maire de Saint-François.

Ainsi, les festivités débuteront le 23 juin dès 16 h avec plusieurs activités comme le quiz des expressions québécoises et l’atelier de gymnastique et mascotte (Les Panthères).

Une tyrolienne sera installée sur le terrain des festivités. Il y aura aussi des jeux gonflables et une fermette d’animaux (Aljarad).

Les gens seront aussi conviés à jouer au tag à l’arc (combat d’archers). Maquillage et ballon (Amélie Normandin) vont certainement attirer l’attention des plus jeunes. Les gens seront invités à visiter le stand Côté sucré.

Une cantine et un bar seront accessibles aux personnes présentes. Il est important de dire qu’il est interdit d’apporter ses propres consommations.

Dès 16 h, les gens pourront festoyer au son de la musique ambiante avec TB Événementielle.

Méchoui

Dès 17 h 30, les participants seront invités à se joindre au souper Méchoui au coût de 30 $ (sur place) et de 25 $ (en prévente).

À 20 h, en plein mois de juin, il sera possible de manger de la tire sur neige.

Musique

Entre 21 h et 1 h, Les Bêtes de scènes prendront place à la plus grande joie du public. Puis, entre 1 h et 3 h, c’est Dj Gigi qui prendra la relève musicale.

Les feux d’artifice éblouiront le ciel de Saint-François à partir de 22 h. Suivra un feu de joie.

Le lendemain, le 24 juin, à 10 h 30, une messe de la Saint-Jean est prévue à l’église du village.

Finalement, les amateurs de bingo sont conviés au centre communautaire à 13 h 30.

« Nous avons tenté de condenser les activités sur une seule journée. Dans le temps, il y avait un défilé, ce qui n’est plus le cas cette année. En 2019, nous avons consacré beaucoup trop de temps à trouver des participants au défilé. Lorsqu’il y a moins de participants, les gens s’y intéressent moins. Ainsi, nous avons pris la décision d’abandonner cet aspect de la fête », précise M. Rousseau.

« Il faut être fier de nos racines, de notre langue et de notre culture. Le comité de la Saint-Jean de Saint-François s’organise pour qu’il y ait des activités pour tous les goûts et tous les âges. C’est à 100 % organisé par de nombreux bénévoles que je tiens à remercier comme tous les partenaires financiers », de dire le maire de Saint-François.