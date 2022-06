La Saint-Jean-Baptiste dans les Sources

MRC des Sources - La traditionnelle Fête nationale du Québec est à nos portes et bon nombre de municipalités à travers la province profiteront de ce moment de réjouissance pour renouer avec des évènements rassembleurs en formule présentielle.

Nous proposons donc un tour d’horizon des activités connues, qui auront lieu les 23 et/ou 24 juin prochain, dans les municipalités participantes de la MRC des Sources.

Danville

Tout d’abord, le 24 juin, le site de l’étang Burbank, sera l’hôte des festivités organisées par la ville, alors que le site ouvrira à compter de 16 h, suivra un souper hot dogs servi gratuitement à 17 h 30.

Du maquillage pour enfants, de l’animation par le groupe de l’OTJ, spectacles d’enfants, une prestation musicale de l’artiste Nathalie Boissé, un kiosque de rafraîchissements et des jeux gonflable seront aussi de la partie.

Un feu d’artifice viendra clore la soirée vers 21 h 45, lequel sera effectué sur le terrain du centre Mgr Thibault, afin de ne pas nuire à la faune de l’étang.

Val-des-Sources

Les activités auront lieu dans la cour du Sports CBA, au 371 boulevard Saint-Luc et débuteront à compter de 11 h en avant midi le vendredi 24 juin.

Parmi les activités au programme il y aura des tournois de Dek Hockey, de fer et de volleyball, un rassemblement de Muscle Car, combat de lutte, mini ferme, maquillage, feu de joie, diner et souper hot dog et porc effiloché et jeux gonflables.

Le volet musical sera quant à lui assuré par les groupes : Les fous de la Montagne à 20 h, suivi de Brother and Sun à 22 h.

Saint-Georges-de-Windsor

C’est le jeudi 23 juin et au terrain des loisirs, situé au 469 de la rue principale, que se tiendront les activités de la Saint-Jean-Baptiste cette année.

La programmation prévoit des activités entre 15 h et 22 h. Nous retrouverons notamment, une partie de baseball, un rallye écolo, la vente de hot dog et la distribution de boites-repas, des jeux questionnaires, un discours du maire à 18 h 30, lequel sera suivi d’un conteur et d’un groupe de musique traditionnelle, ainsi que de feux d’artifice et feu de joie.

Saint-Camille

La fête se déroulera le vendredi 24 juin, avec une multitude d’activités pour toute la famille, telles que : jeux gonflables, Pizza du P’tit Bonheur, musique, expositions, photos, Souper Méchoui à faible coût et discours patriotique de la part du maire également.

Ham-Sud

Des festivités telles que feux d’artifice et jeux gonflables auront lieu au camping du Mont-Ham les 23 et 24 juin prochain, pour de plus amples informations, communiquer avec le personnel à l’accueil du camping au 819-877-3600.