Défi handicap des Sources dévoile son Arbre à défis

Val-des-Sources – En présence d’une cinquantaine de personnes, l’organisme Défi handicap des Sources a dévoilée, le 7 juin dernier, son Arbre à défis, une création installée en permanence devant ses nouveaux locaux, au 245, rue du Roi, à Val-des-Sources.

L’Arbre est une création de l’artiste Rénald Gauthier, assisté dans la fabrication par Mélodie Vallière et par Sébastien Darveau.

Les œuvres dans l’Arbre représentant les quatre saisons ont permis de rassembler une quarantaine de personnes vivant avec un handicap, en provenance du secteur d’intégration communautaire de la direction des programmes DI -TSA-DP de la MRC des Sources, de la classe SFIS du centre d’éducation aux adultes des Sommets, du Centre d’activité de jour de Défi handicap des Sources et de la clientèle handicapée de la Source d’art.

Le projet a débuté il y a trois ans. À cause de la pandémie, l’aboutissement a dû être retardé jusqu’à la semaine dernière.

« Comme vous pouvez le constater, cet arbre différent, surprenant, inhabituel, un peu hors norme, se veut à l’image de notre clientèle. L’ouverture à la différence et la reconnaissance de la contribution de chacun, ayant des forces et des défis différents, démontrent qu’ensemble, nous pouvons bâtir une société plus inclusive. L’Arbre à défis veut conscientiser la population de la place dans la société des personnes vivant avec un handicap et des défis qu’elles surmontent au quotidien », a souligné Patricia Élément, président du conseil d’administration de Défi handicap des Sources, lors de l’inauguration.

C’est la quatrième œuvre de l’artiste Rénald Gauthier à être exposée dans la région. « Au départ, l’œuvre devait regrouper quatre arbres, un pour chacune des saisons. À cause de la pandémie, nous avons dû réduire le nombre d’arbres. Mais le concept demeure le même : il a été réalisé pour que les personnes vivant avec un handicap puissent s’y identifier », a dit l’artiste.

« Notre souhait est que la population accueille cette œuvre sans jugement et réalise que l’art sous toutes ses formes a sa place dans le paysage urbain sans distinction », soutient Mme Élément.

C’est grâce à une aide financière dans le cadre du programme culture et inclusion du ministère de la Culture et des Communications du Québec que Défi handicap, en partenariat avec la Source d’art, a pu mettre en place ce projet.