Mgr Luc Cyr à Saint-Camille

Saint-Camille —La traditionnelle neuvaine à saint Antoine débutera le mardi 14 juin, à 19 h, dans l’humble chapelle dédiée à saint Antoine et située au cœur du village de Saint-Camille. Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, présidera la célébration eucharistique. Un temps de prière précédera la messe.

La chapelle Saint-Antoine, appelée aussi «sanctuaire », existe depuis 1900. Tout en bois, ni chauffée et ni isolée, la chapelle Saint-Antoine résiste au temps et aux intempéries grâce à de généreux bénévoles. Elle fait partie du patrimoine religieux de Saint-Camille et de la paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie. Ses portes sont ouvertes aux visiteurs d’ici et d’ailleurs, tous les jours, de 9 h à 16 h, de la mi-mai à la fin octobre.

Cette année, la neuvaine qui se tient pendant neuf mardis, de 19 h à 20 h 15, s’inspire d’une démarche initiée par le bureau des Missions franciscaines, à la lumière du livre du Père Frédéric Janssoone, Vie de saint Antoine de Padoue.

Les autres prêtres qui présideront les célébrations eucharistiques de la neuvaine sont :

21 juin : abbé Steve Lemay, vicaire général (originaire de Val-des-Sources);

28 juin : abbé Alain Bouchard, Famille Marie-Jeunesse;

5 juillet : abbé Patrick Côté, curé de Cœur-Immaculé-de-Marie;

12 juillet : abbé Gilles Baril, curé de Croix-Glorieuse;

19 juillet : abbé Patrick Côté, curé de Cœur-Immaculé-de-Marie;

26 juillet : abbé Patrick Côté, curé de Cœur-Immaculé-de-Marie;

2 août : abbé Patrick Côté, curé de Cœur-Immaculé-de-Marie;

9 août : abbé Michel-André Chénard, aumônier

Le Comité organisateur est composé de : Gaëtane Larose, responsable, Huguette Lecomte, trésorière, Pierrette Poirier, Thérèse Poirier, Denis Ramier.