Manon Bissonnette prend une retraite bien méritée

Windsor — Après 37 ans de loyaux services, Manon Bissonnette prend sa retraite et quitte son poste de conseillère en communication et vie associative à la Caisse populaire du Val-Saint-François.

Au cours des derniers jours, les événements se sont bousculés. Entre autres, elle a vécu sa dernière journée de travail vendredi dernier. Manon Bissonnette devra prendre encore quelques jours pour se faire à l’idée que sa vie professionnelle est bel et bien terminée.

« Je suis officieusement à la retraite. Je suis en vacances pour deux semaines. La date officielle, c’est le 10 juin. C’est comme si je vendais mon entreprise après un engagement de 37 ans », raconte avec beaucoup d’émotion, la nouvelle retraitée.

Pendant sa carrière, la caisse a changé de nom à quelques reprises. Mme Bissonnette a vécu les fusions.

« Je me suis dévoué totalement. C’était le travail avant tout. Je suis de cette génération-là. J’ai toujours mis le travail au premier plan », souligne l’ex-conseillère en communication à la Caisse populaire du Val-Saint-François.

Elle avoue qu’elle ne réalise pas encore tout à fait l’ampleur de sa décision. « J’ai eu des hauts et des bas. C’est maintenant le temps de couper le cordon. Ce n’est pas évident. On peut sortir Manon de la Caisse, mais sortir la Caisse de Manon, c’est plus compliqué », lance Mme Bissonnette.

Elle se souvient très bien de ses débuts. « C’est comme si c’était hier. J’ai passé une entrevue avec le directeur de l’époque. C’était la première fois que je passais une entrevue. J’étais tellement nerveuse. À un moment donné, je lui ai dit : m’essayer, c’est m’adopter. Avec un petit sourire en coin, il m’a engagé immédiatement », raconte Mme Bissonnette.

De caissière, elle a monté les échelons à l’intérieur de l’organisation. « Depuis cinq ans, je suis conseillère en communication. J’ai côtoyé bien des gens. J’en ai vu arriver et j’en ai vu partir. C’était ma famille », admet-elle.

Retraire

A-t-elle bien préparé sa retraite ? « Non », avoue-t-elle. « Je voyais le jour arriver, mais je repoussais ça. J’avais encore la tête vraiment dans le travail. Je voulais partager mes connaissances et mon expérience avant de quitter. J’ai passé un mois avec la personne qui me remplace », de dire Mme Bissonnette.

Elle n’a pas vraiment de nouveau projet pour la retraite. « J’ai un projet en cours depuis deux ans. Nous construisons mon conjoint et moi un petit chalet en montagne. Nous faisions ça les fins de semaine à temps partiel. Je vais passer plus de temps là-bas », soutient l’ex-conseillère en communication.

« Je suis une personne très manuelle. Je connais la construction, la rénovation, l’électricité et la plomberie ; il n’y a rien que je ne fais pas. Depuis 17 ans, nous avons entre autres construit trois maisons. C’est vraiment une passion chez moi. »

« Ces projets-là m’ont permis de lâcher prise à mon travail. Je veux aussi prendre soin de ma santé que j’ai quelque peu négligée au cours des dernières années. Je vais prendre ça au jour le jour et on verra bien où ça nous mènera », termine Mme Bissonnette.