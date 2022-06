Une contribution de 200 000 $ remis à la Villa Castonguay/REM

Val-des-Sources — La Corporation de la Ressource intermédiaire d’Hébergement de la MRC d’Asbestos, qui a cessé ses activités en septembre 2020, a complété la redistribution de ses avoirs à des organismes analogues.

Celle-ci a procédé à la remise d’un don de 200 000 $ au REM/aide à domicile, pour le projet d’agrandissement et d’ajout d’emplacements locatifs pour ainés à la villa Castonguay.

« Il nous fait grand plaisir d’être en mesure d’apporter un soutien financier de la sorte, dans le cadre du projet de la villa Castonguay. Il s’agit d’un organisme sans but lucratif de services aux ainées, se rapprochant beaucoup de la vocation qu’avait la résidence intermédiaire, anciennement connu sous l’appellation de Résidence Monfette à Val-des-Sources. Cela marque également la finalité des sommes que nous avions à redistribuer. », affirme Mme Nicole Goudreau, présidente du CA de la Corporation.

Pour ce qui est du conseil d’administration de REM/Aide à domicile, il s’agit d’un apport des plus importants au projet d’envergure que représente celui de l’agrandissement de la villa Castonguay.

« Dans de tels dossiers, il faut toujours un appui financier de la part des gens du milieu, afin de bien ficeler et rendre le projet réalisable. Or, après avoir notamment reçu un appui de la ville, nous accueillons avec joie cette très importante contribution monétaire, qui, nous devons l’admettre, tombe on ne peut plus à point pour nous. Je désire donc remercier sincèrement Mme Goudreau et l’ensemble des membres du CA pour avoir sélectionné notre organisme et décidé de nous appuyer dans nos démarches. Beaucoup de choses du projet sont encore à définir ou en développement, mais une chose est certaine, ces argents serviront de manière concrète à l’amélioration de la qualité de vie des résidents, par des aménagements qui seront entre autres réalisés au niveau de la cour arrière, ainsi que de l’aire de repos intérieure. Selon les projections actuelles, l’ensemble des travaux de réalisations devraient être achevés pour la fin de la période estivale 2023. », de mentionner M. Jacques Poiré, Président du CA de REM/aide à domicile.