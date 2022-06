Les Chevaliers de Colomb amassent des fonds pour Mira

Windsor – Les Chevaliers de Colomb de Windsor ont amassé des fonds pour Mira.

Les bénévoles étaient installés à l’intersection de la 2e avenue et de la rue Saint-Georges à Windsor pour solliciter la générosité des citoyens de la région.

« Jusqu’à présent, les gens sont très généreux. Pour notre part, nous sommes très heureux de travailler bénévolement pour Mira. Nous ne gardons pas un sou. La totalité de l’argent est remise à l’organisme », souligne Jean Jr Schinck, Grand Chevalier du conseil 2841 de Windsor.

Fondée en 1981, Mira est un organisme à but non lucratif offrant gratuitement des chiens guides et des chiens d’assistance à des personnes vivant avec des déficiences visuelles, motrices ainsi qu’aux jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Mira puise son innovation par l’entremise de ses programmes, du dressage et de l’entraînement de ses chiens, ainsi que par ses diverses activités de financement. Depuis sa création plus de 3 700 chiens ont été offerts gratuitement à des personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps. Ce succès repose en grande partie sur le soutien du grand public.

Le programme de chien guide pour déficience visuelle a été le tout premier service offert par Mira. Il permet de faciliter la vie quotidienne des personnes atteintes d’un handicap visuel par l’entremise d’un chien guide.

La Fondation Mira offre aussi des chiens d’assistance aux jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme. Des études menées par la Fondation Mira et les universités affiliées ont démontré l’impact positif du chien sur le jeune et sa famille. Les résultats révèlent des bienfaits tant au niveau physiologique que comportemental : réduction du stress et de l’anxiété, amélioration de la qualité du sommeil, développement des habiletés langagières et augmentation des contacts sociaux.

Depuis 1993, Mira offre des chiens d’assistance pour adultes et enfants avec handicap physique afin de les aider dans leur quotidien. Le programme de chien d’assistance a été conçu pour aider toute personne ayant une déficience motrice, organique, ou ayant une maladie neuromusculaire. La majorité des bénéficiaires inscrits à ce programme se déplacent en fauteuil roulant (manuel ou motorisé).

Un chien Mira coûte environ 40 000 $.

L’an dernier, les Chevaliers de Colomb ont recueilli 4200 $. Cette année, les responsables de la collecte souhaitent au moins ramasser 3000 $.