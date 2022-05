Défi relevé !

Val-des-Sources — C’est jeudi et vendredi, les 5 et 6 mai dernier que se tenait le défi 24 h de Vélo — Alix Marcoux au profit de Leucan. L’évènement organisé par les élèves en santé globale de 3e secondaire à l’école l’Escale de Val-des-Sources, en mémoire d’une camarade décédée du cancer l’an dernier, avait pour objectif initial d’amasser la somme de 5000 $.

Comme ce plateau avait d’ores et déjà été atteint avant même les premiers coups de pédales des étudiants, l’objectif a été revu deux fois autres fois au cours de ce téléthon diffusé sur Facebook, ainsi que sur la plateforme YouTube.

Le défi, qui prenait fin à 16 h le vendredi, aura permis aux élèves et organisateurs de recueillir, en mémoire d’Alix, la somme totale de 16 553 $ pour Leucan Estrie. Rencontrées quelques minutes seulement après être descendues de leur vélo stationnaire respectif, mesdemoiselles, Geneviève Paquin et Amélie Fournier-Dubois, membres du comité organisateur, également formé de Yannik Scrosati et Yanick Gendron, étaient toutes deux à la fois fières et émues.

« Nous sommes vraiment très fiers des jeunes et de leurs implications tout au long de ces 24 h. Qu’il s’agisse notamment des étudiants en santé globale venue pédaler à relais pour la cause, de tous ceux et celles de la concentration cinéma impliquée dans la diffusion vidéo ou bien les personnes qui ont veillé au bon déroulement de l’évènement, on leur dit tous bravo et merci ! », mentionne l’enseignante Geneviève Paquin.

Cette dernière souligna également l’implication des familles de participants, des amis, des enseignants, ainsi que de plusieurs personnalités publiques et politiques de la région. Le député fédéral M. Alain Rayes, le maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard, ainsi que le maire de Saint-Camille M. Philippe Pagé, sont notamment venus accompagner les jeunes en pédalant à leurs côtés. Des personnes du milieu des affaires se sont même lancé des défis de participations, afin d’aider à amasser des fonds.

« C’est vraiment plaisant de constater à quel point la communauté est derrière ses jeunes. Nous avons pu compter sur l’appui de la population et d’entreprises, en recevant des dons en argent, mais aussi de la nourriture, des rafraichissements et autres, un grand merci à tout un chacun. », poursuit Mlle Paquin qui tenait également à souligner l’apport de l’entreprise Déménagement et entretien Bouchard, qui s’est chargé de transporter gratuitement les vélos stationnaires, généreusement prêtés par le Centre Aquatique Régional de l’Érable, situé à Princeville.

Amélie Fournier-Dubois ajouta que les participants ont aussi eu la chance de recevoir de petits vidéos d’encouragements, de la part d’artistes tels que Véronique Cloutier et Pierre Hébert, de même que des athlètes Annie Martin (volley ball) et Annie Guglia (planche à roulettes).

Le directeur de l’école l’Escale, M. Daniel Guillot saluait pour sa part, tout le soutien de la communauté envers les jeunes. « Je dois admettre que nous n’avions pas imaginé l’évènement aussi gros au départ. Plus le projet avançait et plus ça prenait de l’ampleur… c’est devenu finalement peut-être un peu plus grand que nature, mais on est vraiment très fiers du résultat. », a-t-il dit.

Mentionnons en terminant que le jeune frère d’Alix Marcoux, Yacinte, aura pédalé plus de 13 h lors de ce défi, qui avait une signification évidemment des plus particulières pour lui.

« C’est une bonne cause, d’autant plus que ma sœur est décédée l’an dernier, ça me tentait de le faire et ça tout de même bien été, je pédalais 2 h et je me reposais 2 h, je suis content. », nous confie en quelques mots, l’adolescent en secondaire 3.

Présente sur place, la coordonnatrice et chargée chez Leucan Estrie, Mme Geneviève Bordeleau, remercia chaleureusement les jeunes, le comité organisateur ainsi que l’ensemble des généreux donateurs en ajouta que la levée de fonds demeurera accessible et ouverte pour encore six mois environ sur le site de l’organisme, si jamais des personnes ou entreprises seront désireuses d’y apporter leurs contributions.