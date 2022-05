Un bilan fort intéressant pour l’exposition du Cercle de Fermières de Danville

Danville —Au terme de plusieurs mois de travail et de préparations, le Cercle de Fermières de Danville a finalement tenu leur exposition annuelle la semaine dernière.

L’heure sera maintenant au bilan pour les membres du Cercle de Fermières de Danville et du comité organisateur de l’évènement, mais d’emblée, on peut d’ores et déjà qualifier l’évènement de succès.

Rencontrées lors de la soirée bingo, qui était présentée en guise d’activité de clôture jeudi soir dernier, l’une des personnes responsables, Mme Johanne Turgeon, accompagnée de la présidente, Mme Agathe Boissonneault, se disait toutes deux très satisfaites de la réponse des gens en ces temps de reprise graduelle des activités en présentielles.

Ce sont 194 personnes, comparativement au 250 présentes en moyenne au cours des années antérieures, qui auront visité les tables dans la grande salle du Centre Mgr Thibault, lors des deux journées d’expositions.

Les gens ont ainsi pu découvrir plus de 400 items d’artisanats entièrement conçus par les membres, tels que tissus, broderies, tricots, articles de Noël, pâtisseries et bien d’autres. Les sourires et la bonne humeur étant présents tout au long de l’évènement, ceux-ci se sont également transportés lors du bingo, alors que l’activité aura démontré qu’elle demeure toujours aussi populaire, en regroupant pas moins d’une cinquantaine de participants.

Plusieurs prix furent tirés au cours de la soirée et il va s’en dire que les réputées catalognes des Fermières, semblent avoir une fois de plus obtenu la faveur du public.