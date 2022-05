550 pains du partage ont trouvé preneurs à Danville

Danville —Les bilans se poursuivent suite à la vente des pains du vendredi saint et force est d’admettre que les chevaliers de Colomb de Danville ont vu la population répondre très favorablement à la reprise de cette activité par le conseil 3322.

Le comité organisateur avait tout d’abord fait une commande de 500 pains, lesquels se sont envolés en un rien de temps. Le conseil de Saint-Georges-de-Windsor a eu la gentillesse de leur en fournir 50 autres, qui ont trouvé preneurs tout aussi rapidement.

« Nous sommes très heureux de constater que la population était présente pour se procurer des pains et ainsi nous permettre d’amasser des dons pour apporter notre aide dans la région. Nous avions également 130 petits plats de fèves au lard à vendre et bien que nous ayons débuté la journée à 8 h, un peu plus de deux heures plus tard, soit à 10 h 15, il ne restait ni pains ni fèves. », de relater M. Pierre Therrien, Grand-Chevalier du conseil de Danville.

Ce dernier mentionna également qu’à l’instar de plusieurs autres conseils-frères de la région, il n’y avait pas eu d’association avec Caritas cette année, notamment en raison d’un souhait commun parmi les divers conseils, d’offrir une gamme de pain un peu différente à la population.

« Nous, nous sommes approvisionnés au même endroit, soit la boulangerie Georges de Sherbrooke et nous avions des pains au lait blancs, pour lesquelles nous avons obtenu d’excellents commentaires. », de poursuivre M. Therrien.

Ce dernier ajouta également que le prix du don, fixé à 3 $ pour les pains et de 3 $ également pour les fèves, avait été établi dans l’objectif de reprendre l’activité communautaire du vendredi saint, avec une base similaire à la situation prépandémique.

Cela dit, une analyse plus en profondeur sera faite à ce niveau en vue de l’an prochain. « En terminant, j’aimerais remercier publiquement la population pour leur encouragement, ainsi que la précieuse quinzaine de bénévoles, qui sont venus nous prêter main-forte lors de l’évènement. », de conclure le Grand Chevalier du conseil 3322.